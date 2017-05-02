همکاری دولت و بخش خصوصی عامل مهم در بهبود وضعیت اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر،اسدالله درویش امیری شامگاه دوشنبه در دیدار با فعالان اقتصادی و تجار استان، افزود: متاسفانه افرادی هستند که عملکرد و اقدامات دولت را بسیار سخت حذف می کنند و تنها بخشهایی را می نویسند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در استان زنجان در دولت تدبیر و امید واحدهای تولیدی راکد فعال شدند و سرمایه گذاری های خوبی انجام شد، گفت: همکاری دولت و بخش خصوصی در حوزه اقتصادی می تواند وضعیت کنونی کشور را بهبود ببخشد و اقتصاد را به سمت رشد و توسعه پیش ببرد.

استاندار زنجان با اشاره به روز معلم، گفت: معلمان مسئولیت خطیر دانش و تربیت کردن فرزندان را برعهده دارند و مردم و جامعه به این قشر اعتماد بسیار زیادی دارند و کودکان خود را از نونهالی در اختیار این قشر قرار می دهند و در این میام معلمان امانتداران کشور هستند.

درویش امیری تاکید کرد: خوشبختانه در استان زنجان دانشگاه علوم پزشکی هفت دانشکده دارد و دانشجویان زیادی را در تخصص های مختلف تربیت می کند و این جوانان افتخار استان هستند.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی زنجان جزو دبیر خانه ۶ کشور است و بیش از دو هزار میلیارد تومان تجهیزات و امکانات پزشکی دردانشده های علوم پزشکی زنجان وجود دارد.

استاندار زنجان با اشاره به تولید و اشتغال گفت: باید با برنامه ریزی صحیح و درست و فراهم کردن شرایط برای بخش خصوصی در کانال تولید گام برداشت و در مدیریت کشور تکیه گاه آن بخش خصوصی است و ما باید بتوانیم با تکیه بر بخش خصوصی از شرایط فعلی خارج شویم.

امیری تاکید کرد: دراستان زنجان دو هزار میلیارد تومان هزینه های جاری تحمیل می شود که ناخواسته بر ما تحمیل شد ودر سال ۵۴۰ میلیارد تومان یارانه به مردم زنجان پرداخت می شود و در آمد استان زنجان در سال گذشته ۶۶۷ میلیارد تومان بود و بخش تملک دارایی و کارهای عمرانی هم ۱۱۰ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: با این شرایطی که در استان ایجاد و بر ما تحمیل شده مگر می توانیم اقتصاد را مقاوم کنیم و از میزان بیکاری خارج شویم.

استاندار زنجان تصریح کرد: تولید و اشتغال و رشد اقتصادی باید بر مبنای نظام برنامه ریزی بوده و ۵ برنامه در کشوردر ۸ سال گذشته را مطالعه کردم و کار سختی نیست وسال ۹۶سال شروع برنامه ششم است.

درویش امیری گفت: سیاستها اشتغال و تولید و اقتصاد مقاومتی باید بر مبنای برنامه ششم مد نظر قرار گیرد و در این میان در سال اقتصاد مقاومتی توجه به توانمندی و دانش فنی نیروهای فنی و تخصصی لازم است.

وی ابراز کرد: کشور ما قابلیتهای خوبی دارد و برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ، اشتغال و تولید با برنامه ریزی جلو برویم.

استاندار زنجان گفت: در استان زنجان کار گروه تسهیل رفع موانع تولید راه اندازی و ماه حصل این کار گروه فعال شدن بسیاری از واحدهای تولیدی در استان زنجان بوده است.

درویش امیری گفت: طی سال گذشته ۵۵ میلیارد تومان از جرائم واحدهای تولیدی بخشوده شده و به میزان ۳۸۵ میلیارد تومان از بدهی های تولید کنندگان نیز تقسیط ۲ تا ۳ ساله شده است.

درویش امیری افزود: در کار گروه تسهیل هزار و ۹۵ پرونده اختلاف بین بانکها و واحدهای تولیدی رسیدگی شد و در این راستا تولید کنندگان و تجار موتورمتحرک برای تولید و اشتغال در کشور هستند.

وی تصریح کرد: در سال گذشته نزدیک به ۸ هزار شغل متزلزل و بی ثبات شده بود در این دولت صیانت شد و خانواده های کار گران از مشکل فارغ شدند.

استاندار زنجان گفت: بیش از دو هزار شغل خانگی برای مدد جویان کمیته امداد در استان زنجان در سال گذشته ایجاد شد و همچنین هزار و ۵۰۰ شغل توسط صندوق کار آفرین استان ایجاد شد و در این میان اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی جمایت از بخش خصوصی است.

درویش امیری افزود: تولید، اشتغال و رشد اقتصادی باید بر مبنای برنامه‌ریزی اقتصادی باشد و باید در موضوعات با اتکا بر برنامه ششم توسعه سخن گفت و هر دولتی با هر شعاری باید برنامه‌های خود بر این اساس انجام دهد.

وی عنوان کرد: اگر به دنبال نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی هستیم، راهی جز توجه به ظرفیت داخلی کشور نیست.

امیری با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای تاکید دارند و با این حضور پرشور دشمن نا امید می شود، یاد آورشد: حضور پرشور مردم در انتخابات امنیت و آرامش کشور است و انقلاب برای مردم است.