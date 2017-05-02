مراسمی برای دومین آقای گل/ خداحافظی رسمی برهانی با پیراهن استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، آرش برهانی که چندی پیش با صدور بیانیه‌ای به صورت رسمی خداحافظی‌اش از دنیای فوتبال را اعلام کرده بود، روز پنجشنبه و در جریان دیدار آبی‌پوشان مقابل سپاهان در مراسمی به صورت رسمی با پیراهن استقلال از دنیای فوتبال خداحافظی می‌کند.

باشگاه استقلال در نظر دارد همانطور که در جریان دیدار استقلال و صبا مراسم باشکوهی برای رضا عنایتی، بهترین گلزن همه ادوار لیگ برتر برگزار کرد تا او به شکل نمادین با پیراهن این تیم و در حضور هواداران با دنیای بازیگری خداحافظی کند، مراسمی مشابه هم برای آرش برهانی برگزار کند. بدین ترتیب برهانی به عنوان بهترین گلزن تاریخ باشگاه استقلال تنها به فاصله یک فصل دوری از تیمی که آنرا دوست دارد، با پیراهن آن و در حضور هوادارانش رسما خدحافظی خواهد کرد.

تیم استقلال در هفته سی‌ام رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۸ روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی میزبان تیم سپاهان است که در صورت پیروزی در این دیدار با عنوان نایب قهرمانی به کار خود در لیگ برتر خاتمه می‌دهد.