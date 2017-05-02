«رفتارشناسی اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرآن کریم بر آن است که انسان یکی از دو گرایش اصلی (مادی گرا و فطرت گرا) را داراست. این کتاب نیز بر همین اساس سامان یافته است. بخش اول کتاب «رفتارشناسی اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم» به کلیات مفاهیم این موضوع پرداخته و مولف در بخش دوم تلاش دارد که رفتار اقتصادی انسان مادی گرا را مورد تحلیل رفتاری قرار دهد.

بخش سوم کتاب به تحلیل رفتار اقتصادی انسان فطرت گرا پرداخته است. فطرت همان آفرینش اولیه انسان است و انسان فطرت گرا کسی است که تنظیم رفتارهایش به این آفرینش اولیه توجه دارد. بخش چهارم هم به مقایسه رفتاری انسان مادی گرا و انسان فطرت گرا پرداخته اما برای پرهیز از تکرار، روشی را اتخاذ کرده است که نشان دهد رفتارشناسی های مطرح شده در دو بخش قبل، ثمره مفیدی در تخصیص و توزیع منابع دارد.

کتاب «رفتارشناسی اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم؛ انسان مادی گرا و انسان فطرت گرا» نوشته علی اصغر هادوی نیا در ۳۹۲ صفحه و قیمت ۲۷۵۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسیده است.