عقب نشینی وزارت ورزش در برابر آمار رئیسی

خبرگزاری مهر- گروه سیاست: وزارت ورزش و جوانان صبح دیروز در پاسخ به سخنان حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در برنامه یکشنبه‌شب شبکه یک سیما در خصوص آمار ازدواج، اعلام کرد «در سال ١٣٩٥ با تلاش و برنامه ریزی دولت تدبیر و امید، بانک های کشور به یک میلیون و دویست هزار نفر وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج به میزان ١٢ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده اند. این در حالی است که در سال ١٣٩٢ میزان وام ازدواج پرداخت شده تنها ٣٠٠ میلیارد تومان بوده است و این آمار نشان دهنده رشد چهل برابری پرداخت وام ازدواج در دولت یازدهم است».

ساعتی پس از این اطلاعیه که رنگ و بوی انتخاباتی و حمایت از یکی از نامزدها در آن مشهود بود، ستاد انتخاباتی حجت الاسلام رئیسی در پاسخ به این جوابیه با صدور بیانیه ای تاکید کرد که دو اشتباه آماری محرز در جوابیه وزارت ورزش و جوانان وجود دارد که معلوم نیست عمدی است سهوی.

در ادامه با اشاره به اشتباه اول آمده بود:« این وزارتخانه اعلام کرده است بانکهای کشور سال گذشته به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی به میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده اند. حال آنکه بر اساس نامه شماره ۹۶/۳۱۳۷ بانک مرکزی به مرکز پژوهش های مجلس در تاریخ ۹ فروردین سال جاری، تنها ۸۰۸ هزار و ۸۰۰ وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج (معادل حدود ۸ هزار میلیارد تومان) به متقاضیان داده شده است که آن هم از منابع قرض الحسنه مردم در بانک ها بوده است».

بیانیه ستاد رئیسی اشتباه دوم بزرگ‌تر این وزارتخانه را اینگونه عنوان کرده بود؛« میزان وام ازدواج پرداخت شده توسط بانک ها به زوجین در سال ۱۳۹۲ را معادل ۳۰۰ میلیارد تومان خوانده و مدعی شده است این مبلغ در سال گذشته ۴۰ برابر شده است.

بر اساس گزارش ۱۴۰۹۶ مرکز پژوهش های مجلس مستند به نامه شماره ۹۳/۲۳۵۱۷۴ بانک مرکزی به این مرکز پژوهشی، در سال ۱۳۹۲، معادل ۹۰۲ هزار و ۶۹۱ وام ازدواج به مبلغ حدود ۲ هزار و ۷۷۸ میلیارد تومان توسط بانک ها اعطا شده است که تفاوت فاحشی با اطلاعیه وزارت ورزش و جوانان دارد».

بیانیه ستاد رئیسی همچنین تاکید کرده بود که «اشتباه آماری و بیان اطلاعات غلط، راه حل مناسبی برای توجیه کم‌کاریهای دولت در قبال مسائل جوانان نیست و شایسته بود دستگاه متولی امور جوانان با همین تعجیلی که در صدور جوابیه دارد، در طول ۴ سال گذشته به تلاش برای گره‌گشایی از مشکلات جوانان بویژه تسهیل اعطای وام ازدواج اقدام می‌کرد.»

بعد از اطلاعیه ستاد انتخاباتی حجت الاسلام رئیسی در خصوص اشتباه آماری محرز در جوابیه وزارت ورزش و جوانان درباره آمار وام ازدواج، این وزارت خانه مجبور شد با صدور اطلاعیه ای دیگر رسما اشتباه خود را بپذیرد و البته آنرا گردن تایپیست های وزارت خانه بیندازد.

در توضیحات وزارت ورزش و جوانان آمده است: «براساس آمار رسمی بانک مرکزی ایران میزان پرداخت وام ازدواج جوانان در سال ۱۳۹۲، ۲۹۰۰ میلیارد تومان بوده است که این رقم با تلاش دولت یازهم با افزایش وام از سه میلیون به ۱۰ میلیون تومان، در مجموع به حدود ۱۰هزار میلیارد تومان رسیده است. این اعداد نشانگر رشد حدود چهار برابری وام ازدواج در دولت تدبیر و امید است».

بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، همانطور که در پاسخ دفتر حجت الاسلام رئیسی نامزد محترم انتخابات ریاست جمهوری اشاره شد، افزایش وام ازدواج در دولت آقای روحانی حدود ۴ برابر بوده است و برای اشتباه تایپی پیش آمده در خبر اولیه وام ازدواج از سوی این مرکز از مردم پوزش می خواهیم». البته روابط عمومی عریض و طویل این وزارت خانه اشاره ای نکرده که اولا چگونه در یک متن امکان دارد «چهار»، «چهل» تایپ شود ( در اطلاعیه وزارت ورزش این آمار بصورت حروفی امده اند نه عددی) و ثانیا بعد از تایپ یک متن آیا هیچ مقام مسئولی متن را مجددا بررسی و غلط گیری نمی کند؟!!

این اشتباه فاحش در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری لزوم توجه و اهمیت بیش از پیش سازمانهای مسئول بویژه دستگاه های دولتی را در ارائه آمار و ارقام دقیق گوشزد می کند. زیرا در این روزها و با توجه به تبلیغات انتخاباتی و فضای حاکم برجامعه، اذهان عمومی نیازمند صداقت و دقت بسیار است.