احتمال پیوستن «احرار الشام» به آتش بس سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک منبع نزدیک به هیأت های حاضر در مذاکرات آستانه ۴ از احتمال پیوستن گروه موسوم به «احرار الشام» به توافق آتش بس سوریه در هفته آینده خبر داد.

این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، تصریح کرد: نمایندگان گروه موسوم به احرار الشام احتمالا توافق اتش بسی که از ۳۰ دسامبر گذشته اجرا شده است را در هفته آینده امضا خواهند کرد. برخی از عناصر افراطی این گروه به جبهه النصره پیوسته و دیگران که میانه رو بودند، در احرار الشام باقی مانده اند. احرار الشام یکی از گروه های اصلی بود که در مذاکرات برای نگارش توافق آتش بس شرکت کرد ولی پس از آن به دلیل ملاحظاتی توافق را امضا نکرد.

طبق گفته های مقامات قزاقستان احرار الشام نیز در هیأت معارضان سوری نماینده دارد؛ هیأت معارضان متشکل از ۱۶ گروه است که «محمد علوش» سرکرده گروه موسوم به «جیش الاسلام» ریاست آن را برعهده دارد.

گفتنی است، امروز چهارشنبه در شهر آستانه پایتخت قزاقستان دور چهارم مذاکرات برای حل و فصل بحران در سوریه قرار است، آغاز شد

اخیرا نیز «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، پس از دیدار امروز با هیئت آمریکایی و معارضان سوری در جریان مذاکرات «آستانه ۴»، از پیشرفت در مذاکرات خبر داد.