۴۵۰۰ دانش آموز توسط بنیاد فرهنگی البرز تقدیر شدند

حسین حاجی بزرگی در حاشیه مراسم تجلیل از ۱۰۱ دانش آموز نمونه استان قزوین که از سوی بنیاد فرهنگی البرز در سالن تربیت معلم قزوین برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مرحوم حسینعلی البرز با وقف اموال خود در راه علم و دانش و نیازمندان در مسیر ترویج فرهنگ وقف گام موثری برداشته است.

وی بیان کرد: واقف از سال ۱۳۲۴ و قبل از انقلاب و پس از آن با ساخت و اهداء یک بیمارستان سیار و مجهز، تامین اتاق عمل و بخش چشم پزشکی در هلال احمر، احداث سالن انتظار بیمارستان امام، اهداء چندین مولد برق به مراکز درمانی، اهداء تخت و وسایل جراحی به چند بیمارستان، کمک به زلزله زدگان استانهای مختلف ایران و کشور پاکستان و کمک به گرسنگان آفریقا حس انسان دوستانه خود را نشان داده است.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز تصریح کرد: این واقف در سال ۴۲ تمامی اموال خود را وقف کرد و از سال ۵۵ با اهداء جایزه بنیاد به دانش آموزان نمونه گامی در مسیر تقویت انگیزه دانش آموزان در کسب علم و دانش برداشت.

وی اظهارداشت: ساخت کتابخانه در مدارس و دانشگاهها و پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان محروم و نیازمند از دیگر خدمات این خیرنیکوکار است.

حاجی بزرگی بیان کرد: همچنین پرداخت ۵ هزار فقره وام دانشجویی و ۶۵۰۰ فقره وام شرافتی و جایزه ویژه بنیاد به دانش آموزان از دیگر کارهای انجام شده توسط این بنیاد خیریه است.

وی تصریح کرد: همچنین تاکنون جایزه ویژه بنیاد به ۴۵۰۰ دانش آموز ممتاز کشور در استانهای مختلف بویژه مناطق محروم اهدا شده که این اقدامات بدور از هرگونه گرایش سیاسی و فقط برای ترویج فرهنگ وقف بوده است.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز یادآورشد: با برگزاری همایش های استانی ضمن شناسایی دانش آموزان مستعد برای تشویق آنها به کسب علم و دانش اقدام شده است و در استان قزوین هم ۱۰۱ دانش آموز مورد تقدیر قرار می گیرند.

در مراسمی که در قزوین برگزار شد ۱۰۱ دانش آموز نمونه استان جایزه نقدی شامل سکه بهارآزادی، تندیس جشنواره ولوح یادبود را دریافت کردند.