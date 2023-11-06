به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه شصت و یکمین سال جایزه البرز ویژه دانش آموزان امروز با حضور حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در هتل بزرگ ارم برگزار شد.

در این آئین، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: کار صهیونیست‌ها به جایی رسیده که وزیر کابینه این رژیم منحوس در برنامه تلویزیونی می‌گوید باید بمب اتم بر سر مردم مظلوم فلسطینی بیاندازیم تا همه فلسطینی‌ها را از بین ببریم! ما این جملات را تا به حال از هیچ جنایت کاری در تاریخ نشنیده بودیم. برای همین است که بیش از ۴ هزار کودک را کشتند و اوج وحشی‌گری همین است که حق حیات برای انسان‌های آزاد و مسلمان قائل نیستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: در دوران تحقق انقلاب اسلامی شعار دادیم که خون بر شمشیر پیروز است و امروز در خرابه‌های غزه و در مقاومت کودکان فلسطینی و حماسه آفرینی جوانان فلسطین هم شاهد این پیروزی هستیم. امروز چون خون بیگناه ریخته شده است، شاهد شکل‌گیری اجتماعات چندصد هزار نفری مردم در آمریکا و اروپا علیه صهیونیست‌ها هستیم و می‌بینیم جریان نفرت عمومی از اسرائیل غاصب شکل گرفته است.

وی بیان کرد: ظلم استکباری قبل از اسلام در ایران موجب انحصاری بودن تحصیلات و آموزش شده بود و اسلام با ظهور خود این سنت را شکست. می‌بینیم که مدارس علمیه قدیمی همه وقف هستند و خیرین تا همین امروز برای آموزش وقف می‌کنند. امروز فرصتی در جایزه البرز فراهم شده که شایستگان انتخاب شوند از این رو پیشنهاد دادیم سال بعد دانش آموزان ایرانی خارج از کشور را هم در این جایزه سهیم کنیم. آنها هم فرزندان ما هستند. اگر تمهیدات انجام شود این کار را می‌کنیم. افزایش همدلی و مشارکت سازنده ایرانیان خارج از کشور در فضاهای آموزشی و فرهنگی کشور از خواسته‌ها و اهداف رئیس جمهور هم هست.

اسماعیلی افزود: در حوزه وقف نیازمند گسترش این فرهنگ هستیم و وقف امروز وارد حوزه‌های دانش بنیان، اقتصاد دریا و خیلی حوزه‌های جدید دیگر شده است. وقف کمک سازنده و ارتقای جدی در خدمات عمرانی و اجتماعی ایجاد کرده است و این همان کارکردی است که اندیشه دینی ما از وقف در نظر دارد. باید وقف‌ها بر اساس نیات واقفان پیش برود. اقتصاد فرهنگ به عایدات وقف نیاز دارد. اگر فرهنگ پایه پیشرفت کشور است، باید بدانیم که فرهنگ موازی با سایر حوزه‌ها قرار ندارد بلکه محیط بر اقتصاد و سیاست است. پس باید گسترش یابد تا شاهد تحولات در این حوزه باشیم.

در ابتدای این مراسم، حجت الاسلام خاموشی به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: خشیت در برابر حق بسیار ارزشمند است. اگر همه عالم کافر شود تأثیری بر حاکمیت پروردگار ندارد. انسان از خداوند هر خیری را که به اولین و آخرین داده است درخواست کند و از هر شری بخواهد دور بماند خدا این دعا را اجابت می‌کند و ذره‌ای تأثیر در حکومت پروردگار ندارد.

وی با بیان اینکه باید دید در روایات درباره علم چه مطالبی بیان شده است گفت: دانش آموزان موفقیت خود را مدیون خانواده هستند. علمی که انسان کسب می‌کند باید برای رسیدن به کمالش باشد کسی که نامحدود فکر کند متفاوت از دنیای محدود است جنایتی که آمریکا در غزه انجام می‌دهد آن هم در غزه که شاید نصف اتوبان همت باشد این دشمن از زمین و هوا این منطقه را با بمب میزند و مردم آنجا را در محاصره قرار داده است. امروز در فضای مجازی ۳۰ درصد مردم دنیا به نفع رژیم صهیونیستی کامنت می‌گذارند و بیش از ۶۰ درصد به نفع مظلومان فلسطین سخن میگویند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه درباره استعمار و استکبار علمی گفت: اگر یک نظام سلطه می‌خواهد بر کشوری سلطه داشته باشد و می‌گوید که شما حق فکر کردن و کسب علم ندارید باید در مقابل آنها ایستاد و گفت ما حق فکر و کسب علم داریم. در سیزده آبان ما توانستیم سلطه استکبار و استعمار را عقب برانیم. امروز باید به دانش آموزان کمک کنیم اما باید بدانند که دنیا تمام می‌شود و آخرت زندگی ابدی است دانش آموزان باید بدانند آخرت زندگی اساسی است و دنیا پل عبور است.

وی افزود: ما باید وضعیت خود را با پیش از انقلابی که امام انجام داد تطبیق دهیم تا بدانیم با گذشته چقدر تفاوت کردیم. ما باید خودمان مولد علم دانش بنیان باشیم تا بتوانیم قله‌ها را فتح کنیم. این قله‌ها را شما دانش آموزان باید فتح کنید. توکل بزرگترین سرمایه انسان است کسی که توکل بر خدا کند برای فتح قله‌های علمی موفق می‌شود. امروز فضای تربیتی نیکو و شر بسیاری وجود دارد برای مثال اگر در عرصه فضای مجازی از فرزندان مراقبت نشود امکان گمراه شدن آنان بسیار است بنابراین در این فضا باید هدفمند حضور یافت. در ادامه