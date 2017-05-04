دیدار با مقام معظم رهبری در نمایشگاه کتاب آرزوی اصحاب نشر است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از ظهر امروز پنج‌شنبه ۱۴ اردیبهشت و در دومین روز برپایی سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور در شهر آفتاب محل برگزاری این رویداد فرهنگی از غرفه‌های ناشران در سالن‌های مختلف نمایشگاه بازدید کرد.

وی در گپ و گفت با غرفه داران وناشران از مسائل و مشکلات آنها اطلاع یافت و در جریان روند برگزاری نمایشگاه قرار گرفت و دستورات لازم را برای رفع برخی کاستی ها که کماکان در روز دوم مشاهده می‌شود، صادر کرد.

صالحی‌امیری پس از این بازدید در جمع خبرنگاران گفت: من مسائل و مشکلات ناشران را شنیدم به نظر می‌رسد نمایشگاه کتاب تهران نسبت به سال قبل رشد یافته تر بوده است و مسیر تکامل را طی می کند. ازدحامی که در دوره های قبل در مصلی به وجود می آمد، شایسته ناشران ما نبود. سپس با اشاره به واگذاری امور اجرایی نمایشگاه سی‌ام به تشکل‌های نشر، آمادگی وزارت خانه تحت مدیریت خود را برای واسپاری تمامی امور نمایشگاه به بخش خصوصی در دوره سی و یکم آن در سال ۹۷ اعلام کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت گیری اصلی این وزارتخانه در حوزه نشر مکتوب را حمایت از ناشران و همچنین گسترش و توسعه کتابفروشی‌ها و چرخه توزیع کتاب اعلام کرد و یادآور شد: ما در همین مدت تلاش کردیم بخشی از مشکلات ناشران، کتابفروشان، چاپخانه داران و سایر فعالان حوزه نشر را در ارتباط با مسائلی مانند بیمه تأمین اجتماعی و معافیت‌های مالیاتی برطرف کنیم.

صالحی امیری در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران پیرامون قاچاق کتاب و اینکه این مسئله در برخی از سالن‌های نمایشگاه به طور آشکار و بدون پرده پوشی انجام می شود تصریح کرد: معاونت فرهنگی وزارت ارشاد با هماهنگی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، نیروی انتظامی و قوه قضائیه از سال گذشته شروع به فعالیت‌هایی برای جلوگیری پروسه قاچاق کتاب کرد. کارگروهی نیز به همین منظور تشکیل شد که خوشبختانه در پی فعالیتهایی که در این راستا انجام شده است و براساس گزارش‌های این کارگروه، میزان قاچاق کتاب نسبت به سال قبل کاهش محسوسی داشته است.

وی آمادگی وزارت ارشاد را برای برخورد جدی با هرگونه تخلف احتمالی در این زمینه و همچنین اخذ اطلاعات موثق از ناشران و تشکل‌های نشر اعلام کرد. در همین رابطه و در تکمیل صحبت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سی امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اعلام کرد: چند آیتم مشخص در خصوص برخورد با تخلفات احتمالی در نمایشگاه کتاب دیده شده است که از جمله آنها فروش کتابهای سایر ناشران و نقد کردن بن ها است. از جمله تخلفات ستاره دار در نمایشگاه کتاب امسال، قاچاق کتاب و به عبارت دیگر عرضه غیرقانونی کتاب‌های سایر ناشران توسط برخی از غرفه‌داران است. امروز کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران در این رابطه تشکیل جلسه خواهد داد و در جهت وصول گزارش های موثق در این خصوص، برخورد جدی با متخلفان صورت خواهد کرد.

صالحی امیری در خصوص نقش نمایشگاه کتاب در تقویت دیپلماسی فرهنگی هم اظهار داشت: حوزه دیپلماسی فرهنگی به طور کلی در اختیار سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است که در این زمینه ما در حوزه های مختلف از قبیل هنر، سینما و همچنین کتاب، فعالیت‌هایی را با هدف تقویت دیپلماسی فرهنگی انجام می دهیم. حضور در نمایشگاه‌های کتاب در کشورهای اسلامی و متقابلاً حضور بیش از ۲۰۰ ناشر خارجی از ۴۲ کشور در نمایشگاه کتاب تهران، نشان از تلاش‌ها برای تقویت حوزه دیپلماسی فرهنگی است. امیدوارم در سال ۹۶ ما شاهد یک جهت محسوس در این حوزه باشیم.

وی در رابطه با احتمال پخش مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری در فضای نمایشگاه با هدف جلوگیری از افت جمعیت بازدیدکننده به این رویداد فرهنگی تأکید کرد: شورای سیاست گذاری نمایشگاه کتاب تهران مرجع اصلی تصمیم گیری در خصوص فعالیت‌های این نمایشگاه است که از سه جریان اصلی یعنی وزارت ارشاد، تشکل‌های نشر و شخصیت های مطرح حوزه نشر و اندیشه تشکیل شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه شورای یاد شده مصوب کرده است که نمایشگاه تهران به عنوان یک رویداد فرهنگی از هر گونه بحث و فعالیت های سیاسی به دور باشد تصریح کرد: ما تمام تلاشمان را می کنیم که مردم و بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب تهران در فضایی آرام و با اطمینان خاطر از حضور در فضایی فرهنگی، به نمایشگاه کتاب بیایند.

صالحی امیری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه تضمینی وجود دارد که توافق وزارت ارشاد با تشکل‌های نشر برای تداوم پروسه واسپاری امور نمایشگاه کتاب به آنها در صورت تغییر دولت تداوم یابد؟ ادامه داد: بنده در گذشته عضو شورای سیاست گذاری نمایشگاه کتاب تهران بوده ام و دوستان شهادت می دهند که سیاست ما در رابطه با نمایشگاه از ابتدا این بود که مسئولیت اصلی برگزاری نمایشگاه به خود تشکل های نشر و اتحادیه ها و صنوف مرتبط واگذار شود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها کارهای مربوط به نظارت، حمایت و سیاست گذاری را در نمایشگاه برعهده داشته باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این رابطه تأکید کرد: من همانگونه که چندین مرتبه دیگر هم اعلام کردم آماده‌ایم سال آینده نمایشگاه را به طور کامل به صنف نشر واگذار کنیم و همگان باید بدانند این جهت گیری به نفع کشور است و هر کسی در این کشور مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در آینده بر عهده می گیرد باید به این اصل اساسی پایبند باشد که مردم نسبت به حوزه فرهنگ دلسوزانه تر از دولت عمل می کنند و لذا کارها را باید به خود آنها واگذار کنیم.

وی با اذعان به برخی مشکلات حوزه نشر اظهار داشت: کم بودن ویترین‌های فروش کتاب و تعداد کتابفروشی‌ها را با تعداد ناشران از جمله این مشکلات اعلام کرد و گفت: باید توازنی در چرخه تولید و توزیع و مصرف کتاب در کشور وجود داشته باشد و ما در این خصوص در سال ۹۶، برنامه مشخصی را داریم که به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

صالحی امیری همچنین اعلام کرد: بنده در هفته جاری پیش نویس تفاهم نامه ای را در مورد معافیت های مالیاتی در حوزه های نشر، هنر و چاپ با وزارت اقتصاد و امور دارایی امضا کرده ام که در هفته آینده با وزیر مربوطه مبادله خواهد شد.

به گفته وی وزارت خانه تحت مدیریت او مشکلات بیمه ای اصحاب فرهنگ و هنر را هم با سازمان تأمین اجتماعی دنبال کرده و در آینده نیز تفاهم نامه ای با نوربخش رئیس این سازمان امضاء خواهد شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش پایانی گفتگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا مقام معظم رهبری امسال از نمایشگاه کتاب دیدن خواهند کرد و آیا وی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تقاضایی در این خصوص از بیت معظم له داشته است یا خیر؟ گفت: آرزوی جامعه بزرگ فرهنگی کشور و همچنین مولفان و ناشران و چاپخانه داران این است که توفیق دیدار مقام رهبری را در نمایشگاه پیدا کنند. ما هم بنا به تقاضای همین دوستان به طور کتبی و هم به طور شفاهی موضوع را به بیت ایشان ا علام کرده ایم و امیدواریم شاهد حضور پربرکت مقام معظم رهبری در نمایشگاه کتاب امسال باشیم.