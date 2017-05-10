ایجاد ۱۵ هزار شغل جدید در چهارمحال و بختیاری تعهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استاندار چهارمحال و بختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید برنامه های خود را دقیق و مبتنی بر واقعیت های موجود را عملیاتی کرده تا شاهد تحقق کامل تعهد اشتغال استان تا پایان امسال باشیم.

وی افزود: ارائه شفاف و دقیق آمارها لازم و پرهیز از ارائه آمارهای مشترک از سوی مدیران دستگاه های اجرایی ضروری است.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: هم اکنون نرخ مشارکت اقتصادی چهارمحال و بختیاری ۴۰ درصد است.