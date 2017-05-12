چرا عده ای در زمان انتخابات به فکر فقرا و محرومان می افتند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی با اشاره به سومین حضور خود در منطقه جنوب استان کرمان در دوران مسئولیت وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: قبل از دوران مسئولیت وزارت نیز بارها به این منطقه سفر کردم و جالب است که ما را به بی توجهی به محرومین متهم می کنند در حالیکه از روز اول انقلاب و تشکیل جهاد سازندگی، در این نهاد خدمت می کردیم و برخی افراد که بعد از انقلاب به دنیا آمدند، ما را قبول ندارند و ما را مرفه می دانند و خودشان را طرفدار فقرا. زیرا در حال حاضر به رای مردم نیاز دارند.

وی تصریح کرد: نمی دانم که چرا فقط در زمان انتخابات، عده ای به فکر فقرا و محرومان می افتند اما خوشحالم که در دولت یازدهم در منطقه جنوب کرمان، ۳ بیمارستان را افتتاح کردیم البته این به معنی حل تمام مشکلات نیست بلکه مقدمه ای برای اقدامات بعدی خواهد بود و فرزندان این منطقه باید در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و رشته های مختلف متخصص شده و به مردم خدمت کنند.

هاشمی ضمن تاکید بر لزوم افزایش تخت های بیمارستانی و گسترش خدمات بهداشتی و درمانی در منطقه جنوب استان کرمان، گفت: خوشبختانه در این دولت خانه های بهداشت، مراکز جامع خدمات سلامت و پایگاه های سلامت زیادی در این منطقه ساخته شده و یا در حال ساخت است.

وزیر بهداشت در ادامه اظهار داشت: برای سربلندی و پیشرفت کشور کمک کنید چراکه هر وقت ایران بخواهد پیشرفت کند و سامان یابد، دانسته یا ندانسته، چوب لای چرخ آن می گذارند و برای آن دست انداز ایجاد می کنند و همین که کشور می خواهد با برنامه، عقلانیت و با آرامش امور خود را پیش ببرد، تلاش می کنند که با احساس، تبلیغات، وعده های بجا و بیجا، درست و نادرست و تهمت و دروغ، مسیر کشور را از مدار عقلانیت دور کنند.

وی تاکید کرد: خانواده های شهدا و ایثارگران، ما را می بینند و انسان بعضی اوقات از برخی رفتارها و سخنانی که از صفحه تلویزیون می بیند، خجالت می کشد بنابراین باید بگونه ای عمل کنیم که شرمنده شهدا، خانواده های آنها و ایثارگران در دنیا و آخرت نشویم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه امیدوارم بار دیگر به رودبار جنوب سفر کنم، افزود: زمانی که پست دولتی نداشتیم، سفر به این مناطق لذت بخش تر بود اما برخی تصور می کنند که سفر در دوران وزارت، با طمع خاصی انجام می شود اما به بخدا سوگند که هیچ هدفی در طول دولت یازدهم برای ما به جز عاقبت بخیری، رضایت خدا، دعای مردم و آمرزش و بخشش گناهان اهمیت نداشته است.

هاشمی ادامه داد: هر کدام از اعضای هیات دولت قبل از مسئولیت خود، شغل و مسئولیت هایی داشتیم و از روزی که ما در این دولت کار خود را آغاز کرده ایم، اگر می توانند نشان بدهند که یک ریال، به صورت خلاف برداشته ایم یا خانواده و فامیل ما حتی برای یک ساعت از خودرو بیت المال استفاده کرده اند و یا بستگان نزدیک و دور را در جایی استخدام کرده ایم و یا امتیاز داده ایم.

وی تاکید کرد: هر کس هر مدرکی بر علیه بنده دارد نشان دهد که غیر از حقوق دانشگاه از کجا پولی گرفته ام اما در تلویزیون، رادیو و فضای مجازی، طوری نشان می دهند که همه خدمت گزاران دولت یازدهم، دزد، مال مردم خور و به دنبال منافع خود هستند. اگر از خدا شرم نمی کنید از مردم شرم کنید. به کجا می خواهید برسید و چه چیزی را می خواهید بگیرید اگر رئیس جمهوری، وکالت و وزارت و کل دنیا را به انسان بدهند و همراه با گناه و معصیت باشد البته اگر به قیامت اعتقاد داشته باشید و از خدا بترسید، چه ارزشی دارد.

هاشمی یادآور شد: باید اعمال و خدمات ما مورد رضایت مردم باشد که اگر مردم راضی باشند، خداوند هم راضی است اما وقتی شرایط را با چندین دهه گذشته مقایسه کنید، شرایط خدمات تفاوت زیادی کرده و بهتر شده است و باید خداوند را شکر کنیم تا نعمات خدا بیشتر شود.

وزیر بهداشت در ادامه افزود: باید به خاطر نعمات زیادی که خدا به ما داده، شاکر باشیم هفته آینده باید رای بدهیم و سرنوشت کشور از آن صندوق بیرون می آید و این نعمت کمی نیست و اگر کسی غصه می خورد برای این است که از این نعمت درست استفاده شود و امیدواریم که به نحو احسن از حکومت مردم بر مردم که با هزینه های زیادی به دست آمده، استفاده و نگهداری شود.

هاشمی در پایان گفت: آرزو داریم که در جمهوری اسلامی سه شعار اصلی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی عملی شود که در این صورت نباید منطقه محروم در کشور داشته باشیم و شرایط اینگونه باشد