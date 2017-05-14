به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، تقاضای نفت خام هند در ماه گذشته میلادی با افزایش روبرو شد؛ این در حالی است که واردات نفت خام این کشور برای سه ماه متوالی، روند کاهشی را تجربه کرده بود.

البته به گفته تحلیلگران اقتصادی، این موضوع می تواند بازتاب بهبود فضای اقتصادی این کشور به دنبال جمع آوری اسکناس های روپیه با ارزش بالا باشد.

بر همین اساس، تقاضای هندی ها برای وارات نفت خام در ماه آوریل و «می» در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد قابل توجهی روبرو خواهد شد و کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که رشد مصرف هندی ها در سال ۲۰۱۷ میلادی، به رشد تقاضای جهانی نفت در تابستان کمک خواهد کرد.

در حال حاضر، هند بیش از ۸۰ درصد نفت خام مورد نیاز خود را وارد می کند و به گفته آژانس بین المللی انرژی انتظار می رود که هند تا سال ۲۰۴۰ میلادی سریع ترین کشور در میزان رشد مصرف انرژی در جهان باشد.

همچنین تقاضای نفت خام هند با سرعت در حال پیش رفتن است و کارشناسان بلومبرگ برآورد کرده اند که واردات نفت خام این کشور در ماه جاری میلادی ۷.۴ درصد روند صعودی به خود گیرد.

این در حالی است که مقامات نفتی هند رقم ۴ تا ۵ درصد افزایش واردات نفت خام را در ماه «می» متصور هستند.

البته بر اساس اعلام آمار وزارت نفت این کشور، مصرف سوخت هند در ماه آوریل با ۳.۳ درصد افزایش به ۱۶.۷۹ میلیون تن رسید و مصرف دیزل هم در حدود ۴۰ درصد از تقاضای سوخت هندی را در ماه گذشته میلادی به خود اختصاص داد؛ ضمن اینکه مصرف بنزین با ۴.۵ درصد افزایش به ۲.۰۹ میلیون تن رسید.

بر پایه این گزارش، مصرف نفت هند در ماه ژانویه سال جاری میلادی ۵.۹ درصد کاهش پیدا کرد که در ۱۳ سال اخیر بی سابقه بود و میزان کاهش تقاضای واردات نفت هند برای ماه های فوریه و مارس هر کدام به ترتیب ۳.۱ درصد و ۷ دهم درصد ثبت شده است.