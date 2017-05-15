دادستانی البرز با متخلفان عرصه انتخابات برخورد قانونی می کند

محمود محمودخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: براساس اصل پیشگیری ودر راستای فرهنگ سازی امروز تذکر و هشدار را به کاندیداهای متخلف داده ایم و این توصیه های دلسوزانه ادامه دارد ولی کسانی که در عرصه تخلف انتخاباتی در کار غیرقانونی استمرار دارند در صورت برخورد جدی و قانونی نباید انتظار تساهل و تسامح داشته باشند.

محمودخانی بیان کرد: شاید برای برخی جمع آوری رأی و حضور در شورای شهر یک آرزو باشد و به همین دلیل برای رسیدن به این هدف هر کاری را انجام دهند که منطقی نیست.

وی بیان کرد: آنچه برای ما در دستگاه قضایی اهمیت دارد، برگزاری انتخاباتی باشکوه و توام با امنیت کامل و قانونمند است تا اقتدار ایران اسلامی محقق شود زیرا عزت کشور متکی به حضور پرشور آحاد مردم است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز تصریح کرد:انتخابات تبلور و تجلی ‌جمهوریت در پای صندوق‌ های آراست از این رو حضور حداکثری در این صحنه بسیار مهم است و همه باید برای این حضور باشکوه تلاش کنیم.

وی یادآورشد: نظام اسلامی از ابتدای شکل ‌گیری بر آراء و نظر مردم استوار بوده و امام راحل(ره) نیز با رفتارومنش خودبراین موضوع تاکید داشتند که نظام بدون حضور، رأی وپشتیبانی مردم موضوعیت ندارد.

محمودخانی با تاکید بر اهمیت حضور پرشور وحداکثری مردم در انتخابات گفت: بی‌تردید هراقدامی برای دلسرد کردن مردم و کاهش مشارکت آنان در انتخابات، غیرقانونی و خلاف اخلاق است زیرا اگر مردم از کارآمدی نظام مأیوس شوند، بستر القای شبهات دشمنان و ‌زمینه سازی برای تحقق خواسته‌های نامشروع آنان فراهم می شود.

وی رعایت قانون در انتخابات را مهم دانست و گفت: همه باید مردم را به شرکت ‌گسترده در انتخابات تشویق کرده و از نقش آفرینی احزاب و گروه‌ها و تشکل‌های مدنی برای تقویت

عظمت و شکوه انتخابات بخوبی استفاده کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز بیان کرد: همه نامزدها در حوزه شهر و روستا و هوادارانشان و از جمله طرفداران نامزدهای ریاست جمهوری باید توجه داشته باشند که هیچ دلیلی برای قانون گریزی و قانون شکنی وجود ندارد.

وی گفت: براساس اصل پیشگیری و در راستای فرهنگ سازی امروز تذکر و هشدارهای لازم را به کاندیداهای متخلف داده ایم و این توصیه های دلسوزانه را ادامه می دهیم اما کسانی که در انتخابات تخلف کنند با آنها برخورد قانونی صورت می گیرد.

محمودخانی بیان کرد: تذکرهای امروز به واسطه ناتوانی در برخورد نیست بلکه هدف ما اجرای قانون براساس اصل ارشاد، تذکر و پیشگیری است از این رو نباید این تذکرها مورد غفلت قرار گیرد.

وی یادآورشد: انتخابات یک فرصت ارزشمند برای تعیین سرنوشت مردم و تحقق مردم سالاری دینی است وامیدواریم با مشارکت گسترده مردم در انتخابات شاهد خلق حماسه ای ماندگار در کشور باشیم.