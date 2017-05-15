به گزارش خبرنگار مهر، حامد جعفری رییس هیات مدیره گروه هنرپویا و تهیه‌کننده انیمیشن سینمایی «فیلشاه» و «شاهزاده‌روم» از استودیوهای انیمیشن‌سازی روسیه بازدید کرد.

در این سفر ۵ روزه که به همت ستاد فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی ریاست جمهوری رقم خورد، سیدامیر آقایی دبیر کارگروه رسانه و محتوای دیجیتال ستاد توسعه فناوری های نرم معاونت علمی ریاست جمهوری، بهنود نکویی مدیرعامل استودیو گنبدکبود و مدیرعامل شرکت رایمون مدیا نیز حضور داشتند.

این گروه با سفر به مسکو پایتخت فدراسیون روسیه و سن‌پترزبورگ، از شرکت‌های انیمیشن‌سازی مشهور روسیه همچون Animaccord، kinoatis، Parovoz، Aeroplane، Melnitsa و Riki بازدید کردند.

جلسه مشترک با رییس سایوز؛ اتحادیه انیمیشن روسیه و مدیران عامل شرکت‌ها و استدیوهای انیمیشن‌سازی و همچنین بحث و تبادل نظر درباره زمینه‌های همکاری، روش‌های همکاری و سایر موضوعات مشترک با استودیوهای روسی از برنامه‌های اصلی سفر این گروه بوده است.

گروه هنرپویا هم اکنون انیمیشن سینمایی «فیلشاه» را به تولید رسانده است که در آینده ای نزدیک به اکران عمومی درمی آید.