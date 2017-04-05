اعضای بنیاد علم و فرهنگ کره «فیلشاه» را دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، پرفسور کوانگیون وون از اساتید و محققان معروف کره‌ای و از مطرح کنندگان مفهوم فناوری فرهنگی در جهان، سونگ هی لی دانشیار بنیاد علم و فرهنگ کره و پرفسور هیون ووک پارک از استادان حوزه مهندسی برق به همراه گروهی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پشت صحنه تولید انیمیشن «فیلشاه» بازدید کردند.

در این دیدار اعضای هیات کره‌ای با ابراز علاقه نسبت به انیمیشن‌های «شاهزاده روم» و «فیلشاه» به ارائه راهکارهایی برای نمایش بین المللی آثار سینمایی گروه هنرپویا و تولید مشترک آثار سینمایی توسط شرکت های کره ای و گروه هنرپویا پرداختند.

«شاهزاده روم» اولین اثر سینمایی گروه هنرپویا علاوه بر اکران سراسری در ایران که با فروش ۵ میلیارد تومانی همراه بود، تاکنون در کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان، استرالیا، کانادا، لبنان، امارات، عراق، کویت و ساحل عاج و... به نمایش درآمده و همچنان مذاکرات برای نمایش های بین المللی آن در سایر کشورها ادامه دارد. این انیمیشن به زبان های انگلیسی و عربی دوبله شده و دارای زیرنویس به زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و اسپانیولی است.

همچنین نسخه عربی انیمیشن سینمایی «فیلشاه» محصول جدید گروه هنرپویا، پیش از تولید آن به پخش‌کننده نسخه عربی «شاهزاده روم» واگذار شده و برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای اکران این فیلم در کشورهای مختلف در حال انجام است.

اخیرا مراحل فنی تولید انیمیشن سینمایی «فیلشاه» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه کنندگی حامد جعفری، پس از ۱۵ ماه کار مداوم به پایان رسیده و به زودی با تکمیل فرآیند نهایی آماده سازی، رونمایی خواهد شد.