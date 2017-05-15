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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۰:۲۶

سخنگوی دبیرخانه هیات عالی نظارت انتخابات شوراهای اسلامی آذربایجان شرقی خبر داد:

برخورد با متخلفان تبلیغات انتخاباتی بر اساس قانون

برخورد با متخلفان تبلیغات انتخاباتی بر اساس قانون

تبریز - سخنگوی دبیرخانه هیات عالی نظارت انتخابات شوراهای اسلامی آذربایجان شرقی از برخورد با متخلفان تبلیغات انتخاباتی بر اساس قانون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مختار خوش پیمان عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دبیر خانه هیات عالی نظارت استان از زمان آغاز تبلیغات، بر روند انجام آن داشته و به همین منظور نسبت به رصد فعالیت تمامی داوطلبین شهر و روستا توسط ناظرین و بازرسان خود به صورت تمام وقت اقدام می کند.

مدیر روابط عمومی و سخنگوی دبیر خانه هیات عالی نظارت استان تصریح کرد: کاندیداها می بایست در چارچوب قوانین و مقررات به تبلیغات انتخاباتی خود بپردازند زیرا در صورت گزارش هرگونه تخلف از سوی بازرسین این هیات نسبت به رفتارهای نامناسب کاندیداها در ایام تبلیغات که به صورت محسوس و نامحسوس در سطح شهرها و روستاهای استان حضور دارند، بر اساس قانون با برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: برخی افراد با ارائه عکس های  غیر واقعی و بزک شده خود در صدد فریب افکار عمومی هستند که این مصداق بد اخلاقی انتخاباتی است و انتظار داریم مسئولان امر با این قضیه به شدت برخورد و تذکر های لازم به این افراد داده و نسبت به جمع آوری اینگونه بنرها و پوسترها اقدام کنند.

خوش پیمان تصریح کرد:بی شک مردم با فرهنگ و با شعور آذربایجان هیچگاه فریب این افراد را نخواهند خورد و سرنوشت خود را به افراد متعهد و متخصص خواهند سپرد تا در توسعه همه جانبه شهر و روستای خود سهیم باشند.

وی در پایان ضمن قدردانی از حمایت های قاطعانه نمایندگان محترم استان در مجلس، تشکل های مختلف و مردم ولایتمدار تبریز در خصوص اقدام شجاعانه و انقلابی اعضای هیات عالی نظارت استان و محکومیت عملکرد هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در مورد تایید صلاحیت ها بیان داشت:قطعاً مردم هوشمند و با بصیرت آذربایجان شرقی پاسخ قاطع این اقدام را در پای صندوق های رای با انتخاب اصلح و افراد انقلابی نشان داده و حماسه دیگری را رقم خواهند زد.

کد مطلب 3979714

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