برخورد با متخلفان تبلیغات انتخاباتی بر اساس قانون

به گزارش خبرنگار مهر، مختار خوش پیمان عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دبیر خانه هیات عالی نظارت استان از زمان آغاز تبلیغات، بر روند انجام آن داشته و به همین منظور نسبت به رصد فعالیت تمامی داوطلبین شهر و روستا توسط ناظرین و بازرسان خود به صورت تمام وقت اقدام می کند.

مدیر روابط عمومی و سخنگوی دبیر خانه هیات عالی نظارت استان تصریح کرد: کاندیداها می بایست در چارچوب قوانین و مقررات به تبلیغات انتخاباتی خود بپردازند زیرا در صورت گزارش هرگونه تخلف از سوی بازرسین این هیات نسبت به رفتارهای نامناسب کاندیداها در ایام تبلیغات که به صورت محسوس و نامحسوس در سطح شهرها و روستاهای استان حضور دارند، بر اساس قانون با برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: برخی افراد با ارائه عکس های غیر واقعی و بزک شده خود در صدد فریب افکار عمومی هستند که این مصداق بد اخلاقی انتخاباتی است و انتظار داریم مسئولان امر با این قضیه به شدت برخورد و تذکر های لازم به این افراد داده و نسبت به جمع آوری اینگونه بنرها و پوسترها اقدام کنند.

خوش پیمان تصریح کرد:بی شک مردم با فرهنگ و با شعور آذربایجان هیچگاه فریب این افراد را نخواهند خورد و سرنوشت خود را به افراد متعهد و متخصص خواهند سپرد تا در توسعه همه جانبه شهر و روستای خود سهیم باشند.

وی در پایان ضمن قدردانی از حمایت های قاطعانه نمایندگان محترم استان در مجلس، تشکل های مختلف و مردم ولایتمدار تبریز در خصوص اقدام شجاعانه و انقلابی اعضای هیات عالی نظارت استان و محکومیت عملکرد هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در مورد تایید صلاحیت ها بیان داشت:قطعاً مردم هوشمند و با بصیرت آذربایجان شرقی پاسخ قاطع این اقدام را در پای صندوق های رای با انتخاب اصلح و افراد انقلابی نشان داده و حماسه دیگری را رقم خواهند زد.