به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار اخلاق و فناوری توسط اندیشکده مهاجر برگزار می شود. در این سمینار، سیدحسن حسینی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف به عنوان سخنران افتتاحیه حضور دارد.

بعد از سخنرانی افتتاحیه در سمینار اخلاق و فناوری به ارائه مقالات تخصصی می پردازند که عبارتند از:

– آیا مصنوعات اخلاق دارند؟ لاتور و اخلاق تکنولوژی با ارائه رحمان شریف زاده

– نقش تکنولوژی دربحران مراقبت پزشکی با ارائه مهدی خلیلی

– مروری بر مسائل حوزه Neuroethics توسط حسین تاجمیر ریاحی

– اخلاق پایش و حریم خصوصی: مورد کاوی وبسایت های ایرانی توسط ابوطالب صفدری

– جامعه شناسی اخذ و انتقال تکنولوژی: مورد کاوی عباس میرزا با ارائه یاسر خوشنویس

و سپس میزگرد چالش های اخلاقی در فناوری های نوین با حضور اعظم ایرجی زاد، رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانو و رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی و احسان شمسی، مدیرگروه اخلاق زیستی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پرشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و علی مقداری، مدیر قطب علمی رباتیک برپا می شود.

سمینار اخلاق و فناوری فردا ۱ خرداد از ساعت ۱۵ الی ۱۹ در محل آمفی تئاتر انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.