به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و گابریله ساوبرر، مدیر ترم ترم، یادداشت تفاهم همکاری‌ای را حوزه علم اصطلاح‌شناسی امضاء کردند.

بر اساس این یادداشت تفاهم مصوّبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در حوزۀ علم اصطلاح‌شناسی به فرهنگ ترم‌ترم (TermTerm) افزوده خواهد شد.

ترم‌ترم دادگان اصطلاح‌شناختی چندزبانه‌ای است که منحصراً به علم اصطلاح‌شناسی اختصاص دارد. در حال حاضر این دادگان دارای بخش‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و یونانی (به ترتیب با حدود ۱۹۰۰، ۱۳۵۰، ۹۵۰ و ۱۱۰۰ اصطلاح) است.

طبق این یادداشت تفاهم مقرر شده است مصوّبات فرهنگستان در حوزۀ علم اصطلاح‌شناسی نیز در بخش زبان فارسی وبگاه ترم‌ترم (www.termterm.org) به نمایش درآید.

ترم‌نت به ابتکار یونسکو پایه‌گذاری شده است و گسترده‌ترین شبکۀ بین‌المللی اصطلاح‌شناسی در جهان و مرجعی برای پشتیبانی از طرح‌های مختلف این حوزه است. مقر ترم‌نت در وین است.