نشست کمیسیون امنیت ملی با حضور عباس عراقچی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس صبح امروز با حضور عباس عراقچی معاون وزیر امورخارجه کشورمان درباره گزارش دوم این کمیسیون درباره برجام تشکیل جلسه داد.

سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ددر همین باره اظهار کرد: در این جلسه پیش نویس گزارش دوم این کمیسیون به صحن علنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه بخش هایی از این گزارش مربوط به ماه های گذشته بود به این جمع بندی رسیدیم که جلسه دیگری در این زمینه برای به روزرسانی این گزارش برگزار کنیم.

وی یادآور می شود، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی وزارت امور خارجه موظف است هر سه ماه یک بار گزارش خود را از روند اجرای برجام به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه دهد و این کمیسیون نیز موظف است هر شش ماه یک بار گزارش خود را به هیئت رئیسه تقدیم کند تا در نهایت در صحن علنی قرائت شود.

این دومین گزارش کمیسیون امنیت ملی از روند اجرای برجام است که قرار است پس از تصویب نهایی به هیئت رئیسه تقدیم شود.