به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «به وقت شام» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا که پیش از این قرار بود نیمه خرداد ماه کلید بخورد، اوایل هفته آینده و در ماه مبارک رمضان جلوی دوربین می‌رود.

فیلمبرداری این اثر در فرودگاه ارتش در تهران آغاز و سپس در اصفهان و دمشق انجام می شود.

این فیلم روایتگر داستان هواپیمای کمکی از ایران به سوریه است که برای نشستن در فرودگاه دمشق دچار مشکلاتی می شود.

«به وقت شام» با سرمایه گذاری سازمان اوج و به تهیه کنندگی محمد خزاعی ساخته می شود.

در این فیلم که با موضوع تروریست ها است، بابک حمیدیان، هادی حجازی فر و ... به ایفای نقش می پردازند.