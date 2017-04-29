  1. هنر
  2. سینمای ایران
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۵۶

با کامل شدن پیش‌تولید

فیلم جدید حاتمی‌کیا نیمه خرداد کلید می‌خورد/ پرواز به وقت شام!

فیلم جدید حاتمی‌کیا نیمه خرداد کلید می‌خورد/ پرواز به وقت شام!

تازه‌ترین اثر ابراهیم حاتمی کیا با عنوان «پرواز به وقت شام» نیمه خردادماه جلوی دوربین می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه‌ریزی های انجام شده قرار است جدیدترین فیلم سینمایی ابراهیم حاتمی کیا با عنوان «پرواز به وقت شام» نیمه خرداد ماه جلوی دوربین برود.

در این فیلم که با موضوع تروریست ها است، بابک حمیدیان، هادی حجازی فر و ... به ایفای نقش می پردازند.

به تازگی هم خبرهایی از حضور مریلا زارعی به عنوان بازیگردان و بابک پناهی به عنوان طراح صحنه و لباس شنیده شده است.

این فیلم با سرمایه گذاری سازمان اوج ساخته می شود.

ابراهیم حاتمی کیا در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر با فیلم سینمایی «بادیگار» حضور داشت.

کد مطلب 3964670
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها