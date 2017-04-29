به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه‌ریزی های انجام شده قرار است جدیدترین فیلم سینمایی ابراهیم حاتمی کیا با عنوان «پرواز به وقت شام» نیمه خرداد ماه جلوی دوربین برود.

در این فیلم که با موضوع تروریست ها است، بابک حمیدیان، هادی حجازی فر و ... به ایفای نقش می پردازند.

به تازگی هم خبرهایی از حضور مریلا زارعی به عنوان بازیگردان و بابک پناهی به عنوان طراح صحنه و لباس شنیده شده است.

این فیلم با سرمایه گذاری سازمان اوج ساخته می شود.

ابراهیم حاتمی کیا در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر با فیلم سینمایی «بادیگار» حضور داشت.