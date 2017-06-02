«اعتراف» شهاب حسینی برای اجرا آماده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «اعتراف» اقتباسی از فیلمنامه یک مجموعه تلویزیونی نوشته برد میرمن است که این روزها شهاب حسینی به عنوان دومین تجربه کارگردانی تئاتر خود، در حال تمرین و آماده سازی این اثر نمایشی است.

طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است نمایش «اعتراف» از اواخر خردادماه اجرای عمومی خود را در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر آغاز کند.

نمایش «اعتراف» با حضور علی نصیریان، شهاب حسینی، پرویز بزرگی، صالح میرزا آقایی، مهدی بجستانی، نیما رئیسی، میثاق زارع، غزاله نظر، شهرام ابراهیمی، تنی آواکیان، پرند عین بیگی، فاطمه عرب کرمانی، مهران هاشمی، فرنام حقیقت جو و ایلیا نصراللهی تولید و اجرا می شود.

دیگر عوامل تولید و اجرای این اثر نمایشی عبارتند از:

مجری طرح و مشاور اجرایی: رضا دادویی، دستیار اول کارگردان: احمد ساعتچیان، مدیر تولید: محمود اکبر شاهی، برنامه ریز: فاطمه عرب کرمانی، طراح صحنه و لباس: مجید لیلاجی، آهنگساز: مهدی حسینی، طراح گریم: سارا اسکندری، طراح نور: رضا خزایی، مدیر روابط عمومی و تبلیغات: مهسا همتی، مدیر صحنه: علی پازوکی، عکاس: منعم کثیرلو، تیزر: علی سجادی، جلوه های ویژه: مرتضی آقابیک، صدابردار: پوریا ملکی و تهیه کننده: سهیلا امینی