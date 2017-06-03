سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی عصر شنبه در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور، نهایی شد.

همچنین در این جلسه که با حضور روسای قوای قضاییه و مقننه و دیگر اعضای شورا برگزار شد، وضعیت انتخابات در فضای مجازی و چالش ها و فرصت های آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی با کمک وزارت کشور و شورای نگهبان، موضوع راهکارهای افزایش سرعت رای گیری با استفاده از ابزارهای الکترونیکی را بررسی کنند تا به این ترتیب رای دهندگان بتوانند با حداقل زمان ممکن و سهولت، دقت و شفافیت، رای خود را به صندوق ها بیندازند.

همچنین با توجه به حادثه خیزی در فضای مجازی، طرح نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث در فضای مجازی بررسی و ادامه آن به جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی موکول شد.