به گزارش خبرنگار مهر، سردار یوسف مولایی در مراسم بیست و هشتمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) که عصر شنبه در مصلی کرج برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای انقلاب اسلامی و شهدای هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: باید با تجدید پیمان با آرمان‌های امام راحل راه آن حصرت را به‌خوبی شناخته و در آن مسیر حرکت کنیم.

وی بابیان اینکه انقلاب‌های گوناگونی در بازه‌های زمانی مختلف در جهان به وقوع پیوسته که این مهم بعد از مدت‌زمان کوتاهی توسط افراد به فراموشی سپرده‌شده است، افزود: این مهم درآیات قرآنی نظیر عدم حضور ۴۰ روزه حضرت موسی در میان قوم خود که بدون رهبر بودند به‌خوبی نمایان است.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی استان البرز خاطرنشان کرد: آن قوم بدون توجه به انقلاب صورت گرفته تنها به سبب عدم وجود رهبر خود بیراهه را برگزیده و مسیر زندگی را اشتباه طی کردند.

وی با تأکید بر اینکه مردم ایران با تکیه‌بر الطاف الهی و رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی در حالی قیام کردند که این امر بعد از رحلت آن حضرت به فراموشی سپرده نشد، گفت: علما و بزرگان نظام مسیر درست را به مردم نشان داده و همواره بر این امر تأکید داشتند که امام حسین(ع) تنها در مسیر حق و اسلام قیام کرد.

مولایی با اعلام اینکه باید راه و سیره امام راحل در تمام بازه زمانی و ایام مختلف موردتوجه همگان قرارگرفته تا مردم ازجمله قشر جوان نسبت به الگوبرداری از آن اهتمام ویژه‌ای داشته باشند، افزود: باید رفتار و ویژگی امام خمینی(ره) در بین آحاد مردم توصیف شود.

وی با اشاره به بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با ویژگی‌های امام خمینی(ره)، افزود: امام خمینی(ره) دانشمندی پارسا، خردمندی پرهیزکار و مجاهدی شجاع بود.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز با اشاره به شخصیت عظیم، جذاب و تأثیرگذار امام راحل، تصریح کرد: امام خمینی (ره) درعین‌حال که از شجاعت برخوردار بودند فردی دل‌رحم و رئوف نیز بودند.

وی با تأکید بر اینکه نباید به‌گونه‌ای سخن گفت که شجاعت امام مورد فراموشی واقع‌شده و در عوض شعر و شاعری آن حضرت مورد تأکید قرار گیرد، گفت: نباید به امام و شخصیت وی یک‌بعدی نگاه کرد، امام مسیر تاریخ را تغییر داد.

مولایی بابیان اینکه انقلاب امام انقلابی نیست که بتوان به‌راحتی از کنار آن گذر کرد، گفت: دشمن نسبت به انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) ترس و واهمه فراوانی دارد، ایمان به خدا یکی از ویژگی‌های بارز امام خمینی(ره) بود.

وی با اشاره به اینکه عالم محضر خدا است در محضر خدا گناه نکنیم یکی از سخنانی است که امام راحل همواره بر آن ‌تأکید داشتند، تصریح کرد: امام راحل رهبر کبیر انقلاب اسلامی شخصیت نفوذناپذیر و بدون ترس بود.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز اظهار کرد: امام خمینی(ره) بزرگ‌ترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه جوانان کشور در زمان ۸ سال دفاع مقدس با یک دستور امام راحل جانانه وارد میدان جنگ حق علیه باطل‌شده و درراه دفاع از کشور از هیچ کوششی دریغ نکردند، افزود: رابطه اما با مردم رابطه عاشق معشوق، مرید و مراد بود، بدون شک مردم عاشق امام بودند.