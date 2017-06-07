پاکستان می تواند بین دولت افغانستان و طالبان نقش ثالث ایفا کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «سرتاج عزیز» مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجی در واکنش به اظهارات مقامات افغانستانی در کنفرانس بین المللی صلح کابل گفت که دولت افغانستان به جای اتهام زنی به اسلام آباد برای بهتر کردن امنیت داخلی این کشور تلاش کند.

وی افزود: ما هرگز اجازه نمی دهیم که تروریست ها از خاک کشورمان برای انجام عملیات تروریستی در سایر کشورها استفاده کنند.

سرتاج عزیز در ادامه گفت که وضعیت امنیتی در افغانستان رو به وخامت است و اسلام آباد خالصانه خواهان کمک به کابل در این زمینه است اما بعضی از کشورها مانع بهبود روابط اسلام آباد- کابل می شوند.

وی افزود: هئیت اعزامی پاکستان به کابل برای شرکت در نشست بین المللی صلح افغانستان با مقامات این کشور جهت بهبود روابط سیاسی و نظامی دیدارهایی داشته است.

مشاور نخست وزیر پاکستان در ادامه گفت که دولت افغانستان با فراهم کردن فرصت برای مذاکراه با طالبان گامی رو به جلو برای ایجاد امنیت و ثبات در منطقه برداشته است.

وی افزود: پاکستان می تواند برای راضی کردن طالبان جهت حضور پای میز مذاکراه، با دولت کابل نقش ثالث ایفا کند.

وی تصریح کرد: پاکستان از وجود عناصر طالبان پاکسازی شده است اما اسلام آباد با بعضی از سران این گروه در دفتر سیاسی آنها در قطر ارتباط دارد.

سرتاج عزیز در ادامه گفت که ۴۰ درصد کشور افغانستان تحت کنترل طالبان است و با ورود گروه داعش به این کشور اوضاع امنیتی افغانستان رو به وخامت گذاشته است، بنابراین بهتر است که کابل به جای اتهام زنی به پاکستان برای بهبود وضعیت امنیتی افغانستان تلاش کند، چرا که امنیت منطقه در گرو این مهم حاصل می شود.