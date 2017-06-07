تولید کارت گرافیک خارجی برای تقویت لپ تاپ های ضعیف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این مجموعه شامل دو نمایشگر متفاوت، یک موشواره اختصاصی اجرای بازی های ویدئویی، یک صفحه کلید و یک کیس حاوی کارت گرافیکی است.

کارت گرافیکی خارجی عرضه شده توسط اچ پی با اتصال به رایانه ها، توان پردازش آنها را افزایش داده و موجب می شود تا آنها قدرت اجرای برنامه ها و بازی های رایانه سنگین را داشته باشند.

این کارت گرافیک که HP Accelerator نام گرفته در جعبه ای همراه با یک منبع تغذیه و یک حافظه عرضه می شود. چند پرت مختلف شامل چهار پرت USB ۳.۰ و یک پرت USB-C هم برای این مجموعه در نظر گرفته شده تا بتوان این کارت گرافیک را به لپ تاپ متصل نمود.

اچ پی می گوید اگر چه تلاش شده این کارت گرافیک با اکثر لپ تاپ ها سازگار باشد، اما تنها می تواند تضمین کند که HP Accelerator با لپ تاپ های ساخت خود اچ پی سازگاری کامل داشته باشد.

قیمت این مجموعه ۲۹۹ دلار است و لذا گزینه ای مناسب برای افرادی تلقی می شود که پول کافی برای خرید لپ تاپ های جدید و قدرتمند چندهزار دلاری ندارند. عرضه عمومی این محصول از مرداد ماه آغاز می شود.

اما اچ پی دو نمایشگر هم برای علاقمندان به بازی های رایانه ای عرضه کرده که اولی ۲۵ اینچی و سازگار با فناوری فری سینک شرکت ای ام دی است و دارای دقت ۱۰۸۰ پیکسل و دو پرت USB ۳.۰ است. قیمت این نمایشگر ۲۸۰ دلار است.

مدل ۲۷ اینچی این نمایشگر دارای نمایشگر QHD با دو پرت یو اس بی و سازگار با فناوری G-Sync ان ویدیاست. اچ پی اعلام کرده که حداکثر تاخیر تصویری این نمایشگرها یک هزارم ثانیه است. موشواره و صفحه کلید این شرکت با طراحی خاص برای تسهیل اجرای بازی های رایانه ای هم به ترتیب ۶۰ و ۱۳۰ دلار قیمت دارند.