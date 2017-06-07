اقدامات امنیتی تا پاکسازی نهایی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علاالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی با خبر ساعت ۱۴ شبک یک سیما اظهار داشت: مهاجمان آموزش‌های تروریستی ویزه دیده بودند و با قصد مختل کردن امنیت اقدام به حمله کردند.

وی افزود: نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به سرعت وارد مقابله با تروریست‌ها شدند تا یکی دو ساعت بعد صدای تیراندازی وجود داشت اما اوضاع به سرعت تحت کنترل در آمد.

بروجردی خاطرنشان کرد: برای پاکسازی نهایی با توجه به اینکه ممکن است افراد دیگری حضور داشته باشند، اقدامات امنیتی تا این لحظه ادامه دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: با توجه به اینکه مجلس جایگاه مردمی دارد، این عملیات قطعا بزدلانه بوده و چنین حرکات بچه گانه‌ای در ایران پهناور و پایدار نمی‌تواند مخل امنیت ما باشد.