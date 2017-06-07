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۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۴۱

بروجردی:

اقدامات امنیتی تا پاکسازی نهایی ادامه دارد

اقدامات امنیتی تا پاکسازی نهایی ادامه دارد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: برای پاکسازی نهایی با توجه به اینکه ممکن است افراد دیگری حضور داشته باشند، اقدامات امنیتی تا این لحظه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  علاالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی با خبر ساعت ۱۴ شبک یک سیما اظهار داشت: مهاجمان آموزش‌های تروریستی ویزه دیده بودند و با قصد مختل کردن امنیت اقدام به حمله کردند.

وی افزود: نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به سرعت وارد مقابله با تروریست‌ها شدند تا یکی دو ساعت بعد صدای تیراندازی وجود داشت اما اوضاع به سرعت تحت کنترل در آمد.

بروجردی خاطرنشان کرد: برای پاکسازی نهایی با توجه به اینکه ممکن است افراد دیگری حضور داشته باشند، اقدامات امنیتی تا این لحظه ادامه دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: با توجه به اینکه مجلس جایگاه مردمی دارد، این عملیات قطعا بزدلانه بوده و چنین حرکات بچه گانه‌ای در ایران پهناور و پایدار نمی‌تواند مخل امنیت ما باشد.

کد مطلب 3998301
هادی رضایی

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