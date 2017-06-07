سیدحسن خمینی شهادت جمعی ازهموطنان درحوادث تروریستی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن خمینی تولیت آستان حرم امام خمینی (ره) طی پیامی شهادت تعدادی از هموطنانمان در حادثه تروریستی امروز تهران را تسلیت گفت.

در بخشی از این پیام تسلیت آمده است: شهادت جمعی از برادران عزیزمان را که در حادثه تلخ تروریستی در حرم امام و در مجلس شورای اسلامی به شهادت رسیدند، به عموم مردم ایران و به خانواده های ایشان تسلیت می‌گویم.

در ادامه این پیام تصریح شده است: در این میان لازم می‌دانم به خانواده شهید عزیز مازیار سبز علی‌زاده که در حال خدمت در حرم امام به شهادت رسید، تسلیت مخصوص عرض کنم و برای همسر و فرزندانش آرزوی سعادت و صبر نمایم.