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۴ آبان ۱۴۰۱، ۲۲:۴۷

مخبر:

پاسخی کوبنده در انتظار حامیان و آمران حادثه تروریستی شیراز است

پاسخی کوبنده در انتظار حامیان و آمران حادثه تروریستی شیراز است

معاون اول رییس جمهور با صدور پیامی شهادت جمعی از هموطنانمان در حادثه تروریستی در حرم شاهچراغ (ع) را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور با صدور پیامی شهادت جمعی از هموطنان مان در حادثه تروریستی در حرم شاه چراغ (ع) را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

به شهادت رسیدن جمعی از زوار و هموطنان عزیزمان در عملیات تروریستی در حرم احمدبن موسی (ع) شاه چراغ را تسلیت می گویم.

عاملان، آمران و حامیان این حادثه تلخ و جانسوز با اقدام علیه مردم و کودکان بی‌گناه و ریختن خون زائران سومین حرم اهل بیت (ع)، بار دیگر خوی درندگی و ذات پلید خود را به نمایش گذاشتند و چهره واقعی نظام سلطه و دشمنان ملت ایران به جهانیان معرفی شد.

حامیان این عملیات کثیف و گروه‌های تکفیری پشت صحنه این جنایت هولناک باید بدانند که قطعاً پاسخی محکم و کوبنده در انتظار آنان خواهد بود و قلب مردم و شیعیان عزیز بیش از پیش با مکتب اهل بیت (ع) گره خواهد خورد.

از خداوند متعال برای مصدومین این حادثه شفای عاجل و برای شهدا علو درجات را مسألت دارم و به خانواده‌های آنان صمیمانه تسلیت می گویم.

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

کد مطلب 5617994
هادی رضایی

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    نظرات

    • IR ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      ؟؟
    • بانوی شیرازی IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      شهادت مظلومانه زائران حرم شاهچراغ ، نشانه خوی ددمنشانه ، دشمنان جمهوری اسلامی است ، اما بدانید که خون پاک آنان خواهد جوشید و ملت ما رو بیدارتر میکند

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