ابراز همدردی رئیس جامعه مسلمانان بلغارستان با ملت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آلیش مفتی اعظم و رئیس جامعه مسلمانان بلغارستان طی پیامی کتبی به دکتر حسن دوطاقی کاردار موقت سفارت جمهوری اسلامی ایران و محمد علی کیانی رایزن فرهنگی کشورمان حمله تروریستی در تهران را محکوم کرد و تسلیت گفتند.

در بخشی از این پیام آمده است: با اندوه فراوان خبر عملیات تروریستی خونبار در تهران که منجر به ۱۷ تن از مردم روزه دار شهید گردید، دریافت نمودم و با درد و رنج نزدیکان قربانیان اظهار همدردی می نمایم .

از طرف خود و جامعه مسلمانان جمهوری بلغارستان مراتب تسلیت و همدردی را به مناسبت حمله تروریستی در تهران دولت جمهوری اسلامی ایران و خانواده های قربانیان ابراز می کنم. و حمایت و اظهار همبستگی برای ملت ایران را خواهانیم ..

بلاروس،صربستان همچنین سفارت خانه های کشورهای : سوریه، لبنان ، فلسطین ، لهستان، اوکراین ، عراق ، آلمان،فرانسه ، ژاپن، آفریقا جنوبی ، اندونزی ، کویت ، روسیه، مجارستان ، ارمنستان ، کوبا، پاکستان ، الجزایز ،برزیل، مراکش ، آذربایجان، افغانستان ،ترکیه ،معاون وزیر امورخارجه بلغارستان ومعاون مدیر کل آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه و دبیرسیاست خارجی نهاد ریاست جمهوری در دیدار با حسن دوطاقی کاردار موقت سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلغارستان ،تسلیت و همبستگی خود را اعلام و در دفتر یادبود که در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در صوفیه گشایش یافته بود ثبت کردند .

یاد آور می شود وزیر امور خارجه بلغارستان طی پیام جداگانه ای به وزیر امور خارجه کشورمان ضمن محکوم نمودن این حادثه دلخراش و تلخ تروریستی ،مراتب همدردی و احساسات مردم بلغارستان را به ملت ایران و خانواده قربانیان ابراز کردند .

شایان ذکر است در پیام های جداگانه ی از سوی تعدادی از دانشجویان و اساتید زبان فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ؛ اساتید و معاونین دانشگاه کتابداری و دانشکده فلسفه دانشگاه صوفیه ، دانشگاه نو بلغاری ، رئیس مرکز زبانهای خارجی و شرقی دانشگاه صوفیه ، رئیس مجله و سایت دیپلماتیک ، رئیس و معاون بنیاد اسلاویانی ، رئیس بنیاد تاریخ ، رئیس اتحادیه خبرنگاران و نویسندگان و رئیس صوفیا پرس، معاون مرکز آموزش دینی ارتدوکس بلغارستان ، رئیس کتابخانه ملی بلغارستان ، رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه بلغارستان ،رئیس جامعه لبنانهای مقیم و اتباع لبنانی و رئیس جامعه سوریه های مقیم و تعدادی از اتباع کشور سوریه ؛ ایرانیان و دانشجویان مقیم ، علماء و شخصیت های فرهنگی به رایزن فرهنگی نیز حادثه تروریستی در مرقد امام خمینی (ره) و ساختمان مجلس شورای اسلامی ایران ضمن تسلیت گویی با دولت و ملت ایران و خانواده قربانیان ابراز همدردی کردند

یادآور می شود مصاحبه از سوی کاردار موقت سفارت کشورمان با تلویویون بی تی وی و مطبوعات این کشور در خصوص سیاست ایران راجع به تروریسم و حادثه روز گذشته خاطر نشان کردند :

حملات تروریستی روز گذشته در تهران، "انفجار نادانی" بود.حمله به مردم بی گناه اساسا هیچ ارزش نظامی نداشت بلکه تلاش کردند تاثیر روانی بگذارند.هیچ عقلانیتی از این حملات حمایت نمی کند و ایران طی ۳۸ سال گذشته،تروریسم و افراطی گری را دیده و حس کرده است.تروریستها ۱۷ هزار نفر از مقامات عالی رتبه کشوری و لشگری ایران را طی چهار دهه گذشته شهید کرده اند.در زمان جنگ عراق علیه ایران در کنار صدام سرزمین مادری اقدام کردند.

حسن دوطاقی گفت : حمله دیروز در واقع حمله به نهاد دمکراسی در ایران(پارلمان) و نماد عزت و غرور و افتخار و استقلال (مرقد امام خمینی ره) بود.نشان داد تروریستها با دمکراسی و استقلال مشکل دارند.علیرغم آن یکپارچگی و انسجام مردم،دولت و نیروهای نظامی و امنیتی را بیشتر کرد.من معتقدم تروریسم و افراطی گری نتیجه ناکارآمدی نظام بین الملل است.به هیچ دین،قوم و منطقه جغرافیایی تعلق ندارد.یک انسان مومن چه مسلمان،مسیحی،یهودی و .... هرگز آدم نمی کشد.لذا فکر می کنم این دو پدیده یک مشکل اجتماعی-فرهنگی جهانی است و نه یک مشکل دینی.

وی اظهار داشت: در اثر حمله تروریستی روز گذشته ۱۷ تن شهید و بیش از ۵۲ نفر زخمی شدند.این حمله نشان داد که تروریسم یک مشکل همگانی است.هیچ کس در محکومیت اینگونه حوادث نباید تردید کند.موضع رئیس جمهور ترامپ در قبال این حمله تهران،بسیار غیر حرفه ای بود.گفته بود چون ایران حامی تروریسم بوده است به او حمله شد.خوب با این استدلال معلوم می شود امریکا حامی بین المللی تروریسم است که مورد حملات تروریستی بویژه ۱۱ سپتامبر قرار گرفت!!.به نظر می رسد برخی از توانمندی ایران برای حفظ امنیت خود در ناامن ترین منطقه جهان،ناراحتند.مردان امنیتی ایران توانسته اند نزدیک به ۱۰۰ گروه تروریستی را طی ۳ سال گذشته در ایران متلاشی کنند.همه باید بدانند در مقابل امنیت کشور همه یک صدا و یک زبان و یک دل هستند.