دومین دور از گفتگوهای سیاسی ایران و سوییس در برن برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه کشورمان و خانم پاسکال بریسویل قائم مقام وزیر خارجه سوییس دومین دور از گفتگوهای سیاسی بین دو کشور را در برن پایتخت سوییس برگزار کردند.

در این دور از گفتگوها دو طرف با استقبال از پیشرفت های حاصل شده در طی یکسال گذشته در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، علمی، آموزشی و نیز محیط زیست برفراهم آوردن فضای مناسب برای توسعه وتعمیق هر چه بیشتر روابط و استفاده از فرصت های جدید در این راستا تاکید کردند.

همکاری همه جانبه برای مقابله با بی ثباتی و مبارزه با تروریسم به عنوان یک تهدید جهانی از جمله موارد بحث در این گفتگوها بود که دو طرف ابعاد مختلف آن را مورد بحث و بررسی قراردادند.

قائم مقام وزیر امور خارجه سوییس در این دیدار با اشاره به مراتب تسلیت رییس جمهور و وزیر خارجه سوییس در خصوص حادثه اخیر تروریستی در تهران ضمن تسلیت مجدد، با خانواده قربانیان ابراز همدردی کرد. ایشان ضمن با ارزش خواندن برجام به عنوان دستاورد جامعه بین المللی بر اهمیت اجرای کامل آن تاکید کرد.

معاون وزیر امورخارجه کشورمان نیز با اشاره به تحولات در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، سیاست جمهوری اسلامی ایران را همکاری برای برقراری صلح و ثبات در منطقه و جلوگیری از گسترش تنش های منطقه دانست.