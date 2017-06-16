بیانیه بیست و پنجمین نمایشگاه قرآن قرائت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم یکی از پررونقترین دورههای نمایشگاه در زمینه حضور رسانهها و انعکاس خبری بود. در این دوره رکورد تازهای از انعکاس گسترده یک رویداد فرهنگی مذهبی در رسانههای داخلی و خارجی در کشور به ثبت رسید.
مصلی امام خمینی(ره) در ایام برگزاری این نمایشگاه شاهد حضور بیش از ٣٥٠ نماینده رسانههای داخلی و خارجی بود و این در حالی است که خبرنگاران و عکاسان آزاد به این آمار افزوده نشدهاند.
ستاد برگزاری نمایشگاه قرآن براساس اطلاعات دریافتی و تحلیلی از بخش هماهنگی با رسانهها، مستقر در کمیته روابط عمومی و با عنایت به بررسی محتوایی، ساختاری، کمی و کیفی، تعامل و پوششدهی، سرعت انتقال خبر و استقرار تیمهای دائم و متغییر، تصمیم گرفت از میان رسانههای فعال در حوزه مکتوب و الکترونیک فعال ضمن تَشکر از خبرگزاری شبستان و خبرگزاری حوزه به خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) به مدیریت آقای حمید صابر فرزام و خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به مدیریت آقای محمد خُدادی، لوح تقدیر، تندیس نمایشگاه قرآن و هدیهای به رسم یادبود اهدا نمایند.
همچنین از میان نمایندگان رسانه ملی ضمن تقدیر از تمام نمایندگان رسانههای حاضر در نمایشگاه تندیس نمایشگاه قرآن لوح تقدیر و جایزه تعلق گرفت به آقایان:
- محمدحسین محمدزاده مدیر شبکه سیمای قرآن و معارف
- آقای مهران رهبر حقیقت (مدیر گروه اطلاع رسانی و نماینده معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران)
- آقای حسین فراست تهیه کننده سیما
کمیته روابط عمومی نمایشگاه
