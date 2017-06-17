به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «مقالات کلیدی نشانه‌شناسی» با گزینش و ویرایش امیرعلی نجومیان روز سه شنبه ۳۰ خرداد در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

نشانه‌شناسی حاصل درک نوینی از نسبت میان زبان و واقعیت است و می‌توان آن را بررسی، تحلیل و تفسیر کنش دلالت‌پردازی پدیده‌های جهان انگاشت.

کتاب «مقالات کلیدی نشانه‌شناسی» به تازگی توسط انتشارات مروارید منتشر شده است. مجموعه مقالات این کتاب برای نخستین بار در ایران، داستان نشانه‌شناسی را در صد سال اخیر به روایت مقالات کلیدی نشانه‌شناسان تاثیرگذار به نمایش گذاشته است.

نشست هفتگی شهر کتاب روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد از ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «مقالات کلیدی نشانه‌شناسی» اختصاص دارد که با حضور فرزان سجودی، امیرعلی نجومیان و فرزانه دوستی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.

ورود عموم علاقه مندان به این برنامه آزاد است.