۹۳ درصد شاغلان صنعتی در بخش خصوصی فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده، مجموعا ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار و ۸۵ نفر در کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر به کار اشتغال دارند که ۵.۲ درصد شاغلان کارگاههای صنعتی در بخش عمومی، حدود ۱.۷ درصد در بخش تعاون و ۹۳.۱ درصد در بخش خصوصی مشغول به کار هستند.
از کل تعداد شاغلان کارگاههای صنعتی بخش تعاون ۸۳.۶ درصد مرد و ۱۶.۴ درصد زن بودهاند. همچنین ۴۵.۲ درصد کارگران ساده، ۲۵.۸ درصد کارگران ماهر، ۴.۷ درصد تکنیسینها، ۵.۳ درصد مهندس و ۱۸.۹ درصد شاغلان امور اداری (غیرتولیدی) هستند. لازم بذکر است در بخش تعاون ۳۱۷ نفر ( ۱.۴ درصد شاغلان) بدون مزد و حقوق کار کردهاند.
بررسی تعداد شاغلان بخش تعاونی در مقایسه با بخشهای عمومی و خصوصی نیز نشان میدهد شاغلان بدون مزد و حقوق در بخش تعاون ۰.۰۲ درصد کل شاغلان است. همچنین سرانه تعداد شاغلان برای هر شرکت تعاونی صنعتی ۳۹ نفر، برای شرکتهای عمومی ۱۹۰ نفر و شرکتهای خصوصی ۹۰ نفر است.
در بخش تعاون سرانه اشتغال در صنایع تولید ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، تولید رادیو و تلویزیون و دستگاهها و وسایل ارتباطی نسبت به سایر کارگاهها بیشتر بوده است ضمن اینکه از منظر استانی نیز سرانه اشتغال کارگاههای صنعتی در استان تهران بیش از سایر استانها بوده است به طوریکه در صنایع تولید ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی و تولید رادیو و تلویزیون و دستگاهها و وسایل ارتباطی سرانه اشتغال ۲۴۲ نفر و در استان تهران سرانه اشتغال ۹۹ نفر بوده است.
اما از منظر میزان سطح سواد نیز، نتایج حاصل از آمارگیری صنعتی ده نفر کارکنان و بیشتر نشان میدهد ۱.۸ درصد از کارکنان کارگاههای صنعتی بیسواد هستند که این شاخص در کارگاههای صنعتی بخش تعاون ۴.۵ درصد است.
همچنین در مجموع در تعاونیهای صنعتی ۷۲.۴ درصد شاغلان دارای تحصیلات دیپلم و کمتر و ۲۳.۱ درصد دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.
ارزش افزوده کارگاههای صنعتی تعاونی کمتر از ۰.۷ درصد
در عین حال ارزش افزوده کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر بخش تعاون بر اساس آخرین مطالعات انجام شده، ۹ میلیون و ۵۵ هزار و ۱۶۱ میلیون ریال محاسبه شده است که کمتر از ۰.۷ درصد کل ارزش افزوده کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر کل کشور است. متوسط ارزش افزوده تعاونی های صنعتی معادل ۱۵ هزار و ۹۹۹ میلیون ریال بوده است.
در مقابل تعاونیهای تولید صنایع غذایی و آشامیدنی با ۴۴.۹ درصد کل مبلغ ارزش افزوده، بیشترین ارزش افزوده را در بخش تعاون ایجاد کردهاند. اما متوسط ارزش افزوده هر کارگاه صنعتی تعاونی در صنایع تولید ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و تولید رادیو و تلویزیون، دستگاهها و وسایل ارتباطی، صنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی بیشتر از سایر فعالیت ها بوده است.