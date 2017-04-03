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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۶:۴۸

در اتاق تعاون ایران؛

نخستین شورای ملی تولید و اشتغال تعاون تشکیل شد

نخستین شورای ملی تولید و اشتغال تعاون تشکیل شد

اولین جلسه شورای ملی تولید و اشتغال تعاون با حضور رئیس اتاق تعاون ایران، برخی نمایندگان مجلس، دبیر کل اتاق تعاون، معاونان اتاق و اساتید دانشگاهی در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، این جلسه با هدف تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» برای سال ۹۶ و همچنین بهره مندی از ظرفیت بخش تعاون در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور و افزایش شاخص های اقتصادی در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد.

در این جلسه خط مشی‌ها و برنامه های این شورا طرح و بررسی شده  و مورد تصویب قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر تعداد تعاونی های فعال کشور بین ۹۵ هزار تا ۱۰۰ هزار تعاونی متغیر است که حدود ۱۱ هزار نفر از جمعیت کشور عضو این تعاونی ها هستند.

کد مطلب 3943552
محمد جندقی

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