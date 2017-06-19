۵۲ ناوگروه به آب های آزاد اعزام کرده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری در مراسم ضیافت افطاری با ایثارگران و پیشکسوتان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: روزگاری همه به دنبال این بودند که نیروی دریای در آب های آزاد به دریانوردی بپردازند اما امروز با افتخار می گویم توانسته ایم ۴ هزار فروند کشتی را در خلیج عدن اسکورت کنیم و امنیت را در این منطقه به ارمغان آوریم.

وی افزود: امروز در شمال اقیانوس هند تسلط اطلاعاتی داریم و با رزمایش های بزرگی که انجام داده ایم همه نیرو های نظامی در دنیا ما را به عنوان نیروی مقتدر می شناسند.

او گفت: سال گذشته با دور زدن قاره آفریقا در اقیانوس اطلس حاضر شدیم و ناو گروه ما به شکل پیوسته ۱۵۰ روز دریانوری در اقیانوس داشت.

امیر دریادار سیاری با بیان اینکه در عمر دهی به تجهیزات موفق بوده ایم افزود: در زمینه ساخت تجهیزات موفق به ساخت ناوشکن جماران و دماوند شدیم و در آینده نزدیک ناوشکن سهند و جوشن را نیز خواهیم ساخت.

وی با اشاره به اقدامات توسعه ای افزود: در توسعه سواحل مکران مبنای حرکت نیروی دریایی و امروز خانواده های متعددی در این مناطق حضور دارند.

فرمانده نیروی دریای ارتش گفت: امروز با اجرای ایده بازگشت به دریا می توان اقتصاد کشور را متحول کرد.

امیردریادار سیاری گفت: در گذشته ما را از دریا دور نگه داشتند تا ثروتمند وقدرتمند نشویم.