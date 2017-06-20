به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، ایران با توسعه واحدهای زیر سقفی کنونی و به بهره برداری رسیدن واحدهای درحال ساخت در حوزه فولاد می تواند در سال های آینده به هدفگذاری تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال برسد اما سوال مهم این است که آیا برای مصرف این میزان تولید برنامه ریزی جامعی طراحی شده است؟

بهادر احرامیان در این خصوص گفت:« باتوجه به آمار کنونی مصرف سالانه فولاد در کشور ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن است که این عدد در سال های آینده نیز باتوجه به روند توسعه طرح های عمرانی، زیرساخت ها، مسکن و به صورت کلی مصرف داخلی صنایع کشور چندان تغییری نخواهد کرد و در این بین نکته مهم این است که دولت و مسئولان که به دنبال ایجاد ظرفیت های جدید هستند چه برنامه ای برای ۴۰ میلیون تن ظرفیت هدف گذاری شده باقی مانده دارند.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه تولید فولاد در سال گذشته ۱۸ میلیون تن فولاد خام ( ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن مصرف داخلی ۳ تا ۴ میلیون تن صادرات) بوده است ولی ظرفیت نصب شده کنونی فولاد خام در کشور ۳۰ میلیون تن است، می گوید:« هدفگذاری مسئولان برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور؛ رسیدن به ۱۵ میلیون تن صادرات فولاد و مصرف ۴۰ میلیون تنی در کشور است که از این عدد در واقع ۱۵ میلیون تن مصرف واقعی داخلی است و ۲۵ میلیون تن مصرف ظاهری است که برای تولید کالاهای صادرات محور باید مورد استفاده قرار بگیرد و این یعنی ایران به یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان مصنوعات فلزی در منطقه و جهان تبدیل شود نکته ای که در حال حاضر بسترهای آن فراهم نیست.»

احرامیان در ادامه با بیان اینکه سرانه مصرف واقعی داخلی فولاد در کشور حدود ۱۷۰ تا ۲۰۰ تن در سال است که با بسیاری از کشورهای دیگر مشابهت دارد، اظهار کرد:« در کشورهای صنعتی همچون کره، چین، ژاپن، هند و... به دلیل آن که تولیدکننده خودرو، ماشین آلات صنعتی، لوازم خانگی و... صادراتی هستند، سرانه مصرف ظاهری تولید فولاد و انواع ورق های فلزی و... بالاست زیرا کارخانه های بسیاری برای تولید کالاهای صادراتی، ماشین آلات و... دارند و حالا اگر هدفگذاری ما هم رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد است باید در ابتدا به مصرف این حجم فولاد فکر کنیم و باید به یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان کالا و مصنوعات فلزی تبدیل شویم تا بتوانیم این حجم تولید فولاد را مصرف کنیم وگرنه رسیدن به این عدد نه تنها سودی نخواهد داشت که باعث از بین رفتن میلیاردها دلار سرمایه کشور خواهد شد.»

وی با بیان اینکه ساخت و نصب ظرفیت های جدید فولاد شبیه دکمه هایی است که باید بعد برای آن به دنبال کت بود، می گوید:« کشور ما برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و راه اندازی واحدهای جدید با مشکلات بسیاری رو به رو است و به نظر نمی رسد باتوجه به قوانین کنونی، مشکلات ارزی و نرخ ارز، قوانین دست و پا گیر اداری و... بسترهای لازم برای تبدیل شدن به کشوری صنعتی همچون ببرهای آسیا در ایران فراهم باشد که در مرحله بعدی بتواند این میزان تولید فولاد را مصرف کند.»