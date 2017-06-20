به گزارش خبرگزاری مهر، ‌ سرداد ایاز صادق رئیس مجلس نمایندگان پاکستان با صدور پیامی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، حملات تروریستی به مجلس شورای اسلامی و حرم امام خمینی(ره) را محکوم کرده و با خانواده های قربانیان این حوادث ابراز همدردی نمود.

در این پیام آمده است: این حملات سبوعانه همه مردم پاکستان را اندوهگین ساخت. این اقدام شوم تروریستی به کل جهان اسلام و در واقع به هر انسان صلح دوستی در سرتاسر جهان یادآور می شود که ما با چالش های مشترکی روبرو هستیم، بنابراین باید به صورت مشترک با این تهدیدها روبرو شویم. پاکستان در طول دهه گذشته همواره با چنین اقدامات تروریستی ای مواجه بوده است. با این وجود ما در اراده خود برای مبارزه با این تهدید در راستای صلح و پیشرفت تمام بشریت راسخ هستیم.

لازم به ذکر است سردار ایاز صادق در شب وقوع این حملات نیز در صحبت تلفنی که با رئیس مجلس شورای اسلامی داشت ضمن محکومیت این حملات مراتب همدردی خود را با ملت ایران ابراز کرده بود.