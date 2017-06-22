جزییات تصادف زنجیره ای در شرق تهران/تلفات سنگین تصادف در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ نادر رحمانی گفت: تصادف شدید ١٠ وسیله در شرق استان تهران منجر به مجروح شدن ٢نفر شد.

وی افزود: این تصادف بین ٢ دستگاه تریلر ولوو، ٣ دستگاه پراید، یک دستگاه پژو ٤٠٥، یک دستگاه وانت پیکان، یک دستگاه سواری کیا و سواری رنو و یک دستگاه پژو ٢٠٦ اتفاق افتاده است.

وی درباره این تصادف که ساعت ١٨:٣٠ عصر چهارشنبه اتفاق افتاده، گفت:نقص فنی سیستم ترمز یکی از تریلرها، عامل این تصادف بوده است.در این تصادف یک دستگاه تریلر ولوو و یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ دچار حریق شده اند.

سرهنگ نادر رحمانی، همچنین درباره تصادف ٤ وسیله ای که ساعت ١٩ چهارشنبه در استان اصفهان اتفاق افتاده، توضیح داد:تصادف یک دستگاه پژو ٤٠٥ با تریلر ولوو، تریلر ماک و مینی بوس بنز در کیلومتر ١٠ محوراصفهان-شهرکرد،یک نفر کشته و ٢نفر مجروح به جای گذاشته است. علت این تصادف، تخطی راننده پژو از سرعت مطمئنه بوده است.

گیلان:تصادف ٤ وسیله نقلیه

ساعت ٢١ دیروز( چهارشنبه) ، تصادف ٤ وسیله نقلیه( پژو آردی، پژوپارس و ٢ دستگاه پراید) در کیلومتر ٣٠ محور کیاشهر-دستک، باعث مجروح شدن ٥ نفر شد. علت حادثه، انحراف به چپ پژو آردی بوده است.

خراسان جنوبی: تصادف پژو روآ

در همان زمان تصادفی دیگر در خراسان جنوبی ٥ مجروح به جای گذاشت.این بار تصادف در کیلومتر ٣٥ محور طبس اتفاق افتاد که طی آن پژو روآ با یک شیء ثابت برخورد کرد. تصادف ساعت ٢١ دیروز( چهارشنبه) روی داده است. علت، خستگی و خواب آلودگی راننده بوده است.