احمد مشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت گزارش نهایی علت حادثه سیزده اردیبهشت ماه معدن زغال سنگ یورت گلستان که منجر به جان باختن تعدادی از کارگران این معدن شد گفت: گزارش نهایی هنوز اعلام نشده است اما کمیسیونی تشکیل شده که وزارت کار نیز در آن عضویت دارد.

معاون وزیر کار در امور «تنظیم روابط کار» افزود: کمیته‌ای از طرف کمیسیون مذکور از معدن گلستان بازدید کردند و اطلاعاتی نیز به دست آوردند اما گزارش نهایی هنوز اعلام نشده؛ از طرفی دادستانی نیز در حال بررسی موضوع است.

وی درباره زمان اعلام گزارش نهایی علت حادثه گفت: بازرسی‌ها و اقدامات لازم برای ارائه گزارش نهایی در کارگروه در حال انجام است که نمایندگان دستگاه های مختلف در آن حضور دارند و در حال بررسی دقیق عوامل حادثه هستند که در زمان مقرر اعلام می‌شود.

مشیریان در بخش دیگری از اظهاراتش درباره برنامه‌های این معاونت برای تقویت بازرسی‌های کار گفت: متاسفانه با کمبود نیروی بازرس مواجه هستیم به طوریکه بر اساس آمار در حال حاضر ۸۰۰ بازرس کار در سطح کشور فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: البته با حمایت شخص وزیر تعدادی نیرو از طرف سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به وزارت کار معرفی شدند تا در استان‌ها به عنوان بازرسان کار به کارگرفته شوند که با هماهنگی استان‌ها در حال انجام است.

کارگروه بازرسی معادن تشکیل شد/هر ۵ سال، نوبت بازرسی یک کارگاه!

مشیریان با بیان اینکه بیش از ۲ میلیون کارگاه در کشور فعالیت می‌کنند، گفت: با فرض اینکه تعداد بازرسان کار به حدود هزار نفر هم برسند در صورتی که با ظرفیت کامل به کارگیری شوند و فعالیت کنند، در سال می‌توانند ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار کارگاه را بازرسی کنند یعنی در طول 4تا 5 سال هر کارگاه فقط یکبار بازرسی می شود.

معاون وزیر کار با تاکید بر اینکه کارگاه‌های خطرپذیر در اولویت بازرسی‌ها قراردارند گفت: بعد از حادثه معدن گلستان، کارگروه بازرسی معادن تشکیل شده است و جلسات کارگروه به صورت هفتگی از طریق ویدئوکنفرانس برگزار می‌شود.

مشیریان از جمع آوری اطلاعات معادن اعم پرخطر و کم خطر خبرداد و گفت: این معادن شناسایی شدند؛ ضمن اینکه در ادوار مختلف معادن بازرسی می‌شوند تا میزان اصلاحات انجام شده از سوی کارفرمایان برای افزایش سطح ایمنی معادن مورد پایش قرار گیرد.

وی افزود: در عین حال که بازرسی‌های دقیق از کارگاه‌ها و معادن در حال انجام است اما قطعا این بازرسی‌ها به معنای آن نیست که تمام کارگاه‌ها ایمن سازی می‌شوند چراکه کارفرمایان به ویژه در بخش زغال سنگ به دلیل هزینه‌های بالای استخراج زغال، زیربار استفاده از تکنولوژی مانیتورینگ نمی‌روند.

معاون «امور روابط کار» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعداد معادن فعال در کشور گفت: حدود ۹۰ معدن زغال سنگ در کشور وجود دارد که برخی از این معادن فعال و برخی غیر فعال هستند؛ اما کاری که اخیر از سوی «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» آغاز شده، تفکیک معادن پرخطر و کم خطر است.

بازرسی کارگاه‌های «پتروشیمی» و «فولاد» در دستور کار

مشیریان در پاسخ به این سوال که فارغ از معادن آیا کارگاه‌های پرخطر در سایر رسته های شغلی نیز شناسایی می‌شوند؟ گفت: علاوه بر معادن، کارگاه‌های پتروشیمی و کارگاه‌های فولاد نیز از جمله رسته های شغلی پرخطر هستند که سه کارگروه برای بازرسی این کارگاه‌ها تشکیل شده اما اولویت با بازرسی معادن است.