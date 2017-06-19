معدن زمستان یورت بازگشایی شد/ بازگشت به کار ۶۰ معدنچی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- زهرا بهرامی: بیش از ۴۰ روز از حادثه تلخ انفجار در معدن زمستان یورت شهرستان آزادشهر می گذرد. حادثه ای که جان ۴۳ کارگر را گرفت و صدها نفر را زخمی کرد.

این اتفاق تلخ نه تنها معدنچیان ماهر و متخصصان معدن از سایر استان های را به گلستان کشید بلکه پای رئیس جمهور و تعداد زیادی از وزیران و نمایندگان مجلس و ... را به معدن زمستان یورت در ۹۰ کیلومتری آزادشهر باز کرد.

هرچند در روزهای نخست پس از حادثه مسئولان از تعطیلی ۶ ماهه این معدن خبر داده بودند اما شواهد و قرائن از بازگشایی معدن زمستان یورت و بازگشت به کار ۶۰ معدنچی از ۲۵۰ معدنچی بیکار شده بر اثر این حادثه حکایت داشت. در خصوص صحت و سقم این موضوع با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان به گفتگو نشستیم و سعید مازندرانی به خبرنگار مهر گفت: سه شنبه هفته گذشته (۲۳ خرداد) جلسه مشترکی با حضور دو گروه از نمایندگان کارگران معدن زمستان یورت و ملچ آرام که هر دو زیر مجموعه شرکت شرکت البرز شرقی هستند، مدیرعامل شرکت، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات استان و ما برگزار شد.

وی با بیان اینکه این جلسه به منظور ایجاد تفاهم بین کارگران معدن و کار برگزار شده بود، افزود: در واقع این نشست برای رفع دغدغه کارگران، بازگشت مجدد آن ها به کار و از سر گیری فعالیت معدن برگزار شد.

۱۱ خواسته معدنچیان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان ادامه داد: در این جلسه کارگران معدن ۱۱ خواسته داشتند و مشخص شدن مقصران این حادثه مهم ترین خواسته و دغدغه آن ها بود.

وی با یادآوری اینکه تشخیص مقصر یا مقصران حادثه و میزان قصور آن ها در صلاحیت قوه قضاییه (دادگستری) است، اضافه کرد: ما در این جلسه قول دادیم پیگیر این موضوع باشیم و به آن ها اطمینان دادیم دادستانی با جدیت این ماجرا را دنبال می کند و نتایج را اعلام خواهد کرد.

قرارداد کار یکی از خواسته های معدنچیان بود که پیمانکار معدن قول داد قراردادهای سه ماهه با کارگران امضاء کند

مازندرانی به سایر خواسته های معدنچیان هم اشاره و تصریح کرد: داشتن حقوق و مزایا، قرارداد کار، ایمنی، وسایل ایمنی در معدن، طبقه بندی مشاغل برای کارگران، مسائل بیمه ای و کار سخت و زیان آور و ... از دیگر خواسته های مطرح شده از سوی نمایندگان کارگران معدن در این جلسه بود.

وی خاطرنشان کرد: قرارداد کار یکی از خواسته های معدنچیان بود که پیمانکار معدن قول داد قراردادهای سه ماهه با کارگران امضاء کند و اگر شرایط معدن و درآمدهای آن مناسب بود قراردادها به ۶ ماهه و یکساله تبدیل شود.

مازندرانی بیان کرد: همچنین کارگران دغدغه پرداخت نشدن به موقع و معوق شدن حقوق و مزایا و متناسب نبودن حقوق با فعالیت انجام شده را داشتند که پیمانکار تعهد کرد حقوق و مزایای کارگران طبق قانون کار پرداخت شده و طبقه بندی مشاغل انجام شود.

طبقه بندی مشاغل معدنچیان

وی با بیان اینکه اجرای طبقه بندی مشاغل و صدور احکام بر اساس آن از ابتدای فروردین ماه امسال توسط پیمانکار انجام شده بود، اظهار کرد: طبقه بندی مشاغل در خصوص تعدادی از کارگران انجام شده بود و یکی از مزایای آن افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی حقوق کارگران است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان به جزییات طبقه بندی مشاغل هم اشاره کرد و گفت: در این روش حقوق و مزایای کارگران بر اساس سختی کار، تجربه و مهارت و ... تعیین می شود که در مجموع به نفع کارگران بوده و نسبت به قانون کار، حقوقش بیشتر است.

وی افزود: خلع بیمه ای و صادر نشدن فیش حقوقی برای کارگران از دیگر دغدغه ها و گلایه های مطرح شده در این نشست بود که پیمانکار قول داد و تعهد کرد این موضوعات حل و فیش حقوقی صادر شده و میزان کارکرد، نوع شغل و ... در آن ذکر شود.

وی ادامه داد: کارگران همچنین خواستار تعطیلی کار معدن در روزهای تعطیلی رسمی بودند و اینکه در روزهای تعطیل رسمی بالاجبار به کارگیری نشوند؛ ظاهرا پیش از آن در روزهای تعطیل مانند اعیاد و ... باید در سر کار حاضر می شدند که مقرر شد از این به بعد مطابق مشاغل سخت و زیان آور اعمال شود.

مازندرانی به جزییات این موضوع هم اشاره و تصریح کرد: بر اساس قوانین مشاغل سخت و زیان آور کارگران ۶ ساعت در شبانه روز کار کرده و حقوق هشت ساعت را دریافت می کنند و همچنین مرخصی آن ها به جای ۳۰ روز در سال ۳۵ روز است.

ایمنی دغدغه جدی کارگران

وی اضافه کرد: کارگران همچنین دغدغه جدی در رعایت مسائل ایمنی و تجهیزات و امکانات در این حوزه داشتند که مدیرعامل شرکت گزارش داد دستگاه ها خریداری شده و اقدامات لازم برای تهویه و ایمنی کارگاه انجام خواهد شد.

به گفته مازندرانی حقوق های معوق از دیگر نگرانی ها بود که مدیر عامل گزارش داد حق و حقوق معوق کارگران پرداخت شده و تنها بخشی از حقوق کارگران معدن ملچ آرام باقی مانده است.

بازگشایی به منظور آوار برداری و تعمیرات معدن انجام شده نه بهره برداری و کار از تونل شماره دو و سه معدن آغاز می شود وی تصریح کرد: کارگران خواستار امضاء قراردادهای کار با مدیریت معدن به جای پیمانکار بودند که مدیرعامل قول داد این موضوع را در هیئت مدیره مطرح کند و اگر مشکل قانونی نداشت و در مجمع عمومی به تایید رسید، اجرایی شود.

وی به قول های داده شده از سوی مسئولان هم اشاره و خاطرنشان کرد: ما هم قول دادیم نظارت ها و آموزش را بیشتر کنیم و تفاهم نامه ای که سال گذشته بین فنی و حرفه ای و اداره تعاون در خصوص آموزش های ایمنی مربوط به معدن به امضاء رسیده بود و در اجرا مشکل داشت، را اجرایی کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان یادآور شد: در این جلسه (۲۳ خرداد) تمام دغدغه ها و گلایه های کارگران مطرح و برای آن ها تصمیم گیری شد.

وی بیان کرد: بر اساس تفاهم ایجاد شده در این جلسه قرار شد اگر مشکلی پیش نیاید از روز شنبه این هفته معدن زمستان یورت بازگشایی شود.

معدن بازگشایی شد

وی گفت: روز گذشته ( شنبه) بازدید مجددی از معدن انجام شد و در نشست مجدد موضوعات دوباره مورد بازبینی قرار گرفت و از امروز (یکشنبه ۲۹ خرداد) معدن زمستان یورت بازگشایی شد.

وی با تاکید بر اینکه این بازگشایی به منظور آوار برداری و تعمیرات معدن انجام شده نه بهره برداری، افزود: کار از تونل شماره دو و سه معدن آغاز می شود و در مرحله نخست ۶۰ نفر از کارگران بازگشت به کار شدند.

وی با یادآوری اینکه بعد از آن هم ۱۰۰ نفر از کارگران معدن ملچ آرام به کار باز می گردند، ادامه داد: ایمنی، بازسازی و تعمیرات معدن زمستان یورت ۴۵ روز زمان نیاز دارد و پس از اتمام آن و بازدیدهای کارشناسان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و نداشتن مشکل، مجوز بهره برداری برای معدن صادر می شود.

به گفته مازندرانی در جلسات برگزار شده در هفته اخیر هم کارگران و هم کارفرما ارتباط خوب و به دور از خصومت و درگیری داشتند و دو طرف به خواسته های یکذیگر تمکین کردند.

وی تصریح کرد: یکی از توافق مهم این جلسات، برگزاری نشست های فصلی با حضور کارشناسان، کارگران و مسئولان و مدیران شرکت بود تا حوادث تلخ تکرار نشود.