به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، وودی آلن در مصاحبهای که دیروز با بیبیسی انجام داد با پرداختن به ریاست جمهوری ترامپ گفت: هنوز هم نمیدانم چرا ترامپ خواست این شغل را به دست بیاورد. هرگز فکر نکردم اینجا جایگاه او باشد.
وی افزود: هرگز برای من ثابت نشد که او برنده انتخابت ریاست جمهوری میشود یا این که حتی ممکن است به مسایل سیاسی علاقه داشته باشد. هرگز اشارهای به این مساله نکرده بود.
کارگردان «آنی هال» در ادامه گفت: در حال حاضر ما در یک وضعیت هرج و مرج به سرمیبریم. ما در پایتختمان با هرج و مرج روبه رو هستیم. دولت کارش را درست انجام نمیدهد و عملکرد آن درست نیست.
در جریان حضور ترامپ در برنامه تلویزیونی «سلبریتی» او به عنوان یک تاجر ظاهر شده که قصد دارد کلیسای سن پاتریک نیویورک را بخرد و آن را نابود کند تا بتواند یک ساختمان خیلی خیلی بلند و زیبا بسازد. این کلیسا چند بلوک با برج ترامپ فاصله دارد. ترامپ در فیلمهای دیگری هم ظاهر شده که «تنها در خانه ۲» ، «زولندر» و «شاهزاده تازه بل ایر» از جمله آنها هستند.
وودی آلن پیش از اجرای برنامه اجرای موسیقی جاز در لندن با بیبی سی مصاحبه کرد. او قرار است در آلبرت هال برنامه اجرا کند.
این کارگردان و گروهش که به عنوان «بند جاز نیو اورلئان» شناخته میشوند، اوایل جولای در این مکان برنامه دارند.
وودی آلن در این باره گفت: برای من واقعا حیرتانگیز است که یک موسیقیدان افتضاحی مثل من میتواند در آلبرت هال لندن برنامه اجرا کند.
فیلم بعدی وودی آلن درامی در دهه ۱۹۵۰ است که با عنوان «واندر ویل» با بازی کیت وینسلت، جاستین تیمبرلیک، جیم بلوشی و جونو تمپل امسال راهی پردههای نقرهای میشود.
وقایع فیلم در یک پارک تفریحی به نام «لونا پارک» واقع در کانی آیلند در بروکلین روی می دهد که چرخوفلک بزرگی به نام «واندر ویل» دارد.
این کارگردان که هنوز از ماشین تایپ برای نوشتن فیلمنامههایش استفاده میکند تایید کرد که تلاش دارد با تکنولوژیهای جدید ارتباط برقرار کند. وی گفت: من دوربین یا ضبط صوت ندارم. اگر با تلویزیون مشکل داشته باشم از همسرم میخواهم تا آن را تنظیم کند.
این کارگردان نامدار که از دهه ۱۹۸۰ سالی یک فیلم ساخته است، با وجود استفاده نکردن از تکنولوژی در روند کارهایش هیچ تغییری نداده است.
وی در این باره گفت: این عمدی نیست. من این جوری کار میکنم. این هم در نهایت پایانی خواهد داشت. من یا از حمله قلبی از پا درمیآیم یا آنقدر مریض میشوم که دیگر حامیان مالیام نخواهند برای فیلمهایم سرمایهگذاری کنند، اما فکر میکنم همچنان فیلم بسازم زیرا وقتی یک فیلم را تمام میکنم چندین ایده جدید در ذهنم دارم.
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