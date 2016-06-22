به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، خبرهای رسیده از منابع حاکی از این است که وودی آلن با کیت وینسلت در حال مذاکرات نهایی است تا وی را در پروژه بعدی خود داشته باشد. گفته شده کار فیلمبرداری فیلم جدید آلن پاییز امسال آغاز می‌شود.

وودی آلن این پروژه را بر مبنای فیلمنامه‌ای به قلم خودش تهیه و کارگردانی خواهد ‌کرد و مثل دیگر فیلم‌های او فعلا نه نام فیلم اعلام شده و نه سوژه آن تعریف شده است. وی از موضوع فیلم‌هایش تا لحظه آخر به شدت مراقبت می‌کند تا موضوع آن لو نرود.

مثل همیشه لتی آرانسن و ادوارد والسن مسئولیت فیلم آلن را برعهده دارند. این در حالی است که هنوز پخش‌کننده فیلم تعیین نشده است هر چند به نظر می رسد با توجه به همکاری‌های اخیر آمازون با این کارگردان، احتمال همکاری این دو برای توزیع فیلم محتمل باشد.

وینسلت که بیش از دو دهه سابقه کار در دنیای سینما را دارد تا کنون با آلن همکاری نکرده است.

این بازیگر سال پیش برای بازی در فیلم «استیو جابز» نامزد دریافت اسکار بود و به تازگی با فیلم «۳ تا ۹» که درامی جنایی است راهی سینماها شده است. وینسلت به تازگی کار تولید فیلم «زیبایی جنبی» را در کنار ویل اسمیت به پایان برده و بازی در فیلم «کوه بین ما» را پذیرفته است. در این فیلم او در کنار ادریس البا بازی خواهد کرد.