موزه محل زندگی نویسنده نوبلیست تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، درک والکوت برنده جایزه ادبی نوبل که ماه مارس درگذشت، سال پیش در مراسمی که به افتخار افتتاح این موزه برگزار شد، شرکت کرده بود. این موزه در کاستریس مرکز جزیره کاراییب واقع شده است.

بنیاد ملی سن لوسیا از همان زمان بر مساله کاهش بودجه تاکید داشت.

در ماه آوریل دولت سن لوسیا اعلام کرد که حذف یارانه سالانه بنیاد تا حدود ۲۵۰ هزار دلار که حدود ۲۰درصد از بودجه سالانه را در برمی‌گیرد موجب می‌شود نتوان از خانه ۷۰۰ مترمربعی این شاعر مراقبت کرد.

به گفته مدیر این بنیاد این خانه بسته شده چون هزینه نگهداری آن کاهش یافته است و با هزینه موجود امکان باز نگه داشتن درهای این موزه ممکن نیست.

حزب آپوزیسیون این جزیره با تصمیم دولت برای حذف این بودجه مخالفت کرده است.

سن لوسیا یکی از کوچکترین کشورهای جهان است که بیشتر روابط دیپلماتیک با تایوان دارد تا این که به همسایه قدرتمندش چین توجه داشته باشد.

والکات در این جزیره متولد شده بود و ۱۷ مارس در سن ۸۷ سالگی در همانجا درگذشت. وی جایزه ادبی نوبل ۱۹۹۲ را در کارنامه داشت و استاد مدعو شعر در دانشگاه اسکس بود.

والکوت زیبایی‌های فیزیکی کاراییب را در آثارش منعکس می‌کرد و میراث‌دار دوران استعماری و پیچیدگی زندگی و نویسندگی در دو جهان فرهنگی بود، و به همین دلیل جایزه نوبل ادبیات را دریافت کرد.