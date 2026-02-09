نعیم قاسم: با پایداری، شکستی وجود ندارد؛ باید بر ۲ هدف تمرکز کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی در مراسم افتتاحیه مرکز پزشکی لبنان گفت: این مرکز بخشی از یک استراتژی بلندمدت است که حزب‌الله برای ارائه خدمات درمانی در مناطق مختلف اتخاذ کرده است. این مرکز بخشی از پروژه‌های بهداشتی است که با هدف رفع نیازهای مردم و جامعه راه‌اندازی شده است.

وی افزود: ما از طریق حزب‌الله تلاش می‌کنیم تا این خدمات ضروری را به بهترین شکل ممکن ارائه دهیم، اما مسئولیت اصلی بر عهده دولت است. ما فقط در حوزه‌های بهداشت، خدمات اجتماعی یا فراهم آوردن سرپناه و تعمیرات به عنوان وظیفه‌ای در قبال مردم فعالیت می‌کنیم. این مرکز مورد اهتمام خاص شهیدان سید حسن نصرالله و هاشم صفی الدین بود.

شیخ نعیم قاسم بیان کرد: برای ما، خدمات درمانی یک مأموریت تغییر دهنده زندگی، امانتی برای خدمت به مردم و تعهدی برای حفظ و حمایت از بشریت است. این مرکز به دلیل هزینه‌های مقرون به صرفه‌اش، بار مالی را کاهش می‌دهد. این مرکز انواع بیماری‌های پیشرفته و خطرناک را که در سایر مراکز درمانی لبنان نادر هستند، درمان می ‌کند. ما در حوزه سلامت به عنوان سرمایه‌گذاری در پایداری جامعه و کرامت مردم سرمایه‌گذاری می‌کنیم. افتتاح این مرکز در راستای تقویت امنیت بهداشتی است.

وی افزود: لبنان توان زیادی در سطح مردمی و جغرافیایی و عملی دارد و این پتانسیل را دارد که کشوری پیشرفته باشد.

دبیر کل حزب الله لبنان در ادامه گفت: مشکلی اصلی که لبنان با آن روبرو است حملات اسرائیل و آمریکاست. لبنان کشوری بسیار مهم است زیرا توانسته استقلالش را حفظ کند و اراضی خود را آزاد کند و به الگویی در جانفشانی و ایثار تبدیل شود.

شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: ما از طریق همبستگی، قدرت و پایداری، دشمن را مهار می‌کنیم. مقاومت، مردم آن و کسانی که با آن هستند، ۴۲ سال از لبنان محافظت کرده‌اند.

وی افزود: دشمن اسرائیلی برای دستیابی به پروژه توسعه‌طلبانه خود به زور، اشغال، جنایت و نسل‌کشی متکی است. پروژه اسرائیل متوقف نشده است، اما اعتقاد ما به حاکمیت و استقلال کشورمان نیز متوقف نشده است. تجاوز ادامه داشته است و ادامه آن در طول این مدت با پایان مقاومت مرتبط است.

نعیم قاسم گفت: نزدیک به ۱۵ ماه است که تجاوز آمریکایی-اسرائیلی علیه لبنان ادامه دارد. مشکل اساسی در لبنان تجاوز اسرائیل است و راه حل آن قوی بودن و مقاومت ماست. قدرت‌های بزرگ به رهبری آمریکا، فشارهای مختلفی را بر لبنان، دولت لبنان و ارتش لبنان برای خلع سلاح مقاومت وارد کردند و دولت لبنان را تحت عنوان انحصار سلاح به تصمیم شوم ۵ آگوست کشاندند.

وی افزود: هوشیاری ارتش، مقاومت و مردم باعث شد که فتنه در نطفه خفه شود و فتنه‌ای که آنها می‌خواستند کشور را نابود کنند، رخ نداد. تمام این فشارهای بین‌المللی موفق نشد. خدا را شکر که در این کار موفق نشدند. آنها به بهانه اینکه ابتدا باید انحصار سلاح به دست آید، مانع بازسازی شدند.

دبیر کل حزب الله لبنان گفت: جلسه ای که یک هفته پیش با نبیه بری برگزار شد، یک جلسه عادی بود. انتخابات، به همراه چگونگی همکاری، برگزاری به موقع آنها، تسریع بازسازی و مقابله با تجاوز مورد بحث قرار گرفت. آنها سعی کردند بین حزب‌الله و جنبش امل اختلاف ایجاد کنند، اما خدا را شکر، اتحاد عمیقاً ریشه دوانده است. این جلسه کاملاً مرتب تکرار خواهد شد زیرا در واقع، ما و جنبش امل یک پیکر هستیم و با هم کار می‌کنیم. اسرائیلی‌ها غیرنظامیان را می‌کشند زیرا می‌خواهند تفرقه ایجاد کنند و مواد سمی را روی محصولات کشاورزی می‌پاشند تا زندگی را نابود کنند

وی بیان کرد: نظامیان اسرائیلی وارد شهرک شدند و مسئول جماعت اسلامی را از خانه‌اش ربوده و همسرش را مورد ضرب و شتم قرار دادند. مردم امروز قوی‌تر از دوران قبل از اولی الباس هستند.

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: از دیدگاه ملی، ما طرفدار توقف تجاوز هستیم، می‌خواهیم لبنان را آزاد کنیم و خواهان درگیری نیستیم. حملات به رئیس جمهور متوقف نخواهد شد تا او را مجبور به اتخاذ اقداماتی برای ایجاد شکاف بین خود و ما کنند. با همکاری بین «مردم، ارتش، دولت و مقاومت» می‌توانیم آینده را با هم شکل دهیم؛ هیچ‌کس نباید بین ما و رئیس‌جمهور ایجاد اختلاف کند.

وی گفت: هرگونه عقب‌نشینی، شکست یا تسلیم، لبنان را روی نقشه کشورهای مستقل نگه نخواهد داشت. بدانید که این مرحله آینده را شکل خواهد داد. با پایداری، شکستی وجود ندارد و با آمادگی برای دفاع، اسرائیل نمی‌تواند به اهداف خود برسد.

نعیم قاسم با اشاره به سفر مقامات لبنانی به جنوب لبنان افزود: مهمترین نکته در مورد این سفر این است که او گفت ما بازسازی خواهیم کرد و منتظر توقف تجاوز نخواهیم ماند. ما از سفر نخست وزیر به جنوب لبنان که گامی مهم در مسیر بازسازی لبنان است، قدردانی می‌کنیم. ما باید بر دو هدف تمرکز کنیم: توقف تجاوز و حملات و رهایی لبنان از بحران مالی و اقتصادی.

وی گفت: لبنان کشوری پراهمیت است که توانسته استقلال خود را حفظ، سرزمینش را آزاد و الگویی بی ‌نظیر از ایثار و فداکاری ارائه دهد. با این حال، مشکل مرکزی ما تجاوزات مستمر رژیم اسرائیل و آمریکا است.

وی با بیان اینکه پروژه رژیم صهیونیستی برای بلعیدن منطقه متوقف نشده است، افزود: دشمن برای تحقق طرح‌های توسعه‌ طلبانه خود بر قدرت نظامی، اشغالگری، جنایت و نسل‌کشی تکیه کرده است. تنها راه حل مقابله با این زیاده‌خواهی، حفظ اقتدار و تداوم مقاومت است؛ چرا که ایمان ما به حاکمیت لبنان تزلزل‌ناپذیر است.

دبیرکل حزب‌الله با اشاره به تداوم ۱۵ ماهه تجاوزات دشمن، هدف از این جنگ طولانی را تلاش برای نابودی مقاومت دانست و فاش کرد: قدرت‌های بزرگ و در رأس آن‌ها آمریکا، فشارهای همه‌جانبه‌ای را بر دولت و ارتش لبنان وارد کردند تا مقاومت را خلع سلاح کنند. در همین راستا، دولت را به اتخاذ تصمیم شوم ۵ اوت تحت عنوان انحصار سلاح سوق دادند، اما این فشارهای بین‌المللی به دلیل تضاد با قانون اساسی و حق دفاع مشروع، راه به جایی نبرد.

شیخ نعیم قاسم همچنین به توطئه‌های داخلی اشاره کرد و گفت: دشمنان قصد داشتند با ایجاد فتنه، کشور را به آشوب بکشانند و حتی بازسازی مناطق جنگ‌زده را به شرط خلع سلاح مقاومت متوقف کنند، اما پیوند ناگسستنی میان مقاومت و مردم، این نقشه‌ها را ناکام گذاشت. آن‌ها نمی‌دانند که مقاومت و حامیانش پیکره‌ای واحد هستند.

وی در پایان با اشاره به جنایات اخیر میدانی رژیم صهیونیستی، از جمله کشتار غیرنظامیان، نابودی کشاورزی با مواد سمی و عملیات اخیر نفوذ به شهرک «الهباریه» و ربودن یکی از مسئولان «جماعت اسلامی»، تأکید کرد: رژیم اسرائیل با هدف ایجاد شکاف در جامعه لبنان دست به این جنایات می‌زند، اما امروز ملت ما پس از نبرد اولی البأس (صاحبان قدرت سخت)، بسیار قوی ‌تر و مصمم ‌تر از گذشته در میدان حضور دارند.