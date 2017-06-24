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۳ تیر ۱۳۹۶، ۲۲:۰۳

یک مقام مسئول خبر داد؛

صدور هزار ضمانت‌نامه سرمایه گذاری برای واحدهای تولیدی

صدور هزار ضمانت‌نامه سرمایه گذاری برای واحدهای تولیدی

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: هزارمین ضمانت نامه این صندوق از ابتدای تاسیس، در آخرین روز خرداد ماه امسال برای یک واحد تولیدی در استان قزوین صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، محمد حسین مقیسه گفت: این صندوق در سال ۱۳۸۳ با مصوبه مجلس شورای اسلامی تاسیس شد و پس از تدوین اساسنامه، آیین نامه‌ها و فرایندها، اولین ضمانت نامه خود را در سال ۱۳۸۶ صادر کرد.

وی گفت: هزارمین ضمانت نامه این صندوق که ضمانت نامه اعتباری سرمایه در گردش بوده، برای یک واحد تولیدی لوله اتصالات و مخازن کامپوزیتی مستقر در استان قزوین به ارزش ۱۴ میلیارد ریال در آخرین روز خرداد ماه امسال صادر شد.

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک همچنین افزود: این صندوق از سال ۹۴ به بعد روند رو به رشدی را طی کرد و در سال ۹۵ با رشد صدور ضمانت نامه، توانست کمکی خوبی به واحدهای تولیدی کوچک کند.

مقیسه گفت: در طول مدت فعالیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از ابتدای شروع به فعالیت خود تا پایان خرداد ماه ۹۶، هزار ضمانت نامه به ارزش بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال صادر شده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک افزود: همچنین طی ۱۰ سال گذشته ۲۸۵ فقره ضمانت نامه نیز به ارزش هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تمدید شده است.

مقیسه گفت: این صندوق تا سال ۹۴ تن‌ها به دو تا سه بانک همکاری داشته است، اما با امضا تفاهم نامه با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، هم اکنون ۱۸ بانک، پذیرای ضمانت نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک می‌باشند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک افزود: تا سال ۹۴، این صندوق تن‌ها یک نوع ضمانت اعتباری صادر می‌کرد، اما هم اکنون، انواع ضمانت نامه‌های شرکت در مناقصه و مزایده، ضمانت نامه حسن انجام کار، ضمانت نامه اعتبار خرید، ضمانت نامه پیش پرداخت و.. برای صنایع کوچک صادر می‌کند.

وی همچنین افزود: فرایند الکترونیکی کردن صدور ضمانت نامه‌های از سال ۹۶ آغاز شده و فرایند صدور، کاملا بصورت الکترونیکی انجام می‌پذیرد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری نمی‌باشد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تاکید کرد: به دنبال اصلاح اساسنامه این صندوق هستیم که بتوانیم خدمات و حمایت‌های بیشتری به واحدهای تولیدی کوچک ارائه دهیم.

مقیسه گفت: یکی از موارد پیشنهادی اصلاح اساسنامه این است که هم اکنون این صندوق ۷۰ درصد اصل و سود تسهیلات را ضمانت می‌کند (در مناطق محروم تا ۸۵ درصد)، اما پیشنهاد ما این است که بتوانیم ۱۰۰ درصد تسهیلات برای صنایع کوچک را ضمانت کنیم.

وی افزود: با گسترش فعالیت‌ها و رشد صدور ضمانت نامه‌ها، لزوم افزایش سرمایه صندوق لازم و ضروری است که امیدواریم در سال اشتغال و تولید با همراهی دولت و مجلس محترم این مهم انجام شود.

کد مطلب 4013953

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