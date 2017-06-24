به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، محمد حسین مقیسه گفت: این صندوق در سال ۱۳۸۳ با مصوبه مجلس شورای اسلامی تاسیس شد و پس از تدوین اساسنامه، آیین نامه‌ها و فرایندها، اولین ضمانت نامه خود را در سال ۱۳۸۶ صادر کرد.

وی گفت: هزارمین ضمانت نامه این صندوق که ضمانت نامه اعتباری سرمایه در گردش بوده، برای یک واحد تولیدی لوله اتصالات و مخازن کامپوزیتی مستقر در استان قزوین به ارزش ۱۴ میلیارد ریال در آخرین روز خرداد ماه امسال صادر شد.

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک همچنین افزود: این صندوق از سال ۹۴ به بعد روند رو به رشدی را طی کرد و در سال ۹۵ با رشد صدور ضمانت نامه، توانست کمکی خوبی به واحدهای تولیدی کوچک کند.

مقیسه گفت: در طول مدت فعالیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از ابتدای شروع به فعالیت خود تا پایان خرداد ماه ۹۶، هزار ضمانت نامه به ارزش بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال صادر شده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک افزود: همچنین طی ۱۰ سال گذشته ۲۸۵ فقره ضمانت نامه نیز به ارزش هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تمدید شده است.

مقیسه گفت: این صندوق تا سال ۹۴ تن‌ها به دو تا سه بانک همکاری داشته است، اما با امضا تفاهم نامه با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، هم اکنون ۱۸ بانک، پذیرای ضمانت نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک می‌باشند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک افزود: تا سال ۹۴، این صندوق تن‌ها یک نوع ضمانت اعتباری صادر می‌کرد، اما هم اکنون، انواع ضمانت نامه‌های شرکت در مناقصه و مزایده، ضمانت نامه حسن انجام کار، ضمانت نامه اعتبار خرید، ضمانت نامه پیش پرداخت و.. برای صنایع کوچک صادر می‌کند.

وی همچنین افزود: فرایند الکترونیکی کردن صدور ضمانت نامه‌های از سال ۹۶ آغاز شده و فرایند صدور، کاملا بصورت الکترونیکی انجام می‌پذیرد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری نمی‌باشد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تاکید کرد: به دنبال اصلاح اساسنامه این صندوق هستیم که بتوانیم خدمات و حمایت‌های بیشتری به واحدهای تولیدی کوچک ارائه دهیم.

مقیسه گفت: یکی از موارد پیشنهادی اصلاح اساسنامه این است که هم اکنون این صندوق ۷۰ درصد اصل و سود تسهیلات را ضمانت می‌کند (در مناطق محروم تا ۸۵ درصد)، اما پیشنهاد ما این است که بتوانیم ۱۰۰ درصد تسهیلات برای صنایع کوچک را ضمانت کنیم.

وی افزود: با گسترش فعالیت‌ها و رشد صدور ضمانت نامه‌ها، لزوم افزایش سرمایه صندوق لازم و ضروری است که امیدواریم در سال اشتغال و تولید با همراهی دولت و مجلس محترم این مهم انجام شود.