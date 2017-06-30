جزئیات مرحله دوم پذیرش در کدرشته های خاص آزمون ارشد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اعلام اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت در آن دسته از کد رشته‌های امتحانی دارای شرایط خاص و بورسیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶، برنامه زمانی انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته‌های ذیربط اعلام شد.

داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به عنوان معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های دارای شرایط خاص و یا بورسیه در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۶ درج شده می توانند بر اساس برنامه زمانی مشخص شده مربوط به کدرشته محل ذیربط، برای مصاحبه، آزمون اختصاصی، آزمون تشریحی، آزمون پروژه و سایر مراحل گزینش مورد لزوم به نشانی مشخص شده مراجعه کنند.

عدم مراجعه برای شرکت در این مراحل، به منزله انصراف داوطلب از گزینش در کد رشته محل یا رشته محلهای انتخابی مربوط تلقی می‌شود و فرصت دیگری برای انجام مراحل مذکور وجود نخواهد داشت.

داوطلبان مذکور لازم است قبل از اقدام برای مراجعه به محل مصاحبه به پایگاه اطلاع‌رسانی موسسه مورد نظر (درصورت وجود) مراجعه تا چنانچه تغییری در برنامه زمانی مصاحبه بعمل آمده، از آن مطلع شوند.

آن دسته ازداوطلبانی که باتوجه به اولویت کدرشته محل های انتخابی شانس قبولی در رشته های انتخابی قبل از کدرشته های شرایط خاص و بورسیه (کدرشته های موضوع این اطلاعیه) و همچنین دانشگاه شاهد را داشته‌اند در فهرست معرفی شدگان چند برابر قرار نگرفته اند.

این داوطلبان در صورت هرگونه سوال پس از اعلام نتایج نهایی (شهریور ماه) و با توجه به کارنامه کدرشته محل های انتخابی می‌توانند با این سازمان مکاتبه کنند.

نام و کد رشته‌های امتحانی که پذیرش دانشجو در برخی از کد رشته محلهای تحصیلی آن به صورت شرایط خاص و یا بورسیه در سایت سازمان سنجش اعلام شده است.

برنامه زمانی شرکت در مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته‌های دارای شرایط خاص و یا بورسیه

داوطلبان باید شرایط و ضوابط اختصاصی موسسه دارای شرایط خاص و یا دستگاه اجرایی بورس دهنده را دارا باشند. به هنگام گزینش نهایی در هر کدرشته محل اعلام شده برای داوطلب در این اطلاعیه، داوطلبانی شرکت داده خواهند شد که نتیجه مصاحبه، آزمون اختصاصی و سایر مراحل گزینش آنان توسط مراجع ذیربط تایید شده باشد.

۱. پژوهشکده‌ امام‌ خمینی‌(ره‌) و انقلاب‌ اسلامی‌: معرفی‌شدگان می‌توانند برای اطلاع از زمان و مواد مصاحبه، مکان مصاحبه و مدارک مورد نیازی که لازم است معرفی شدگان در روز مصاحبه به همراه داشته باشند به پایگاه اطلاع‌رسانی این پژوهشکده به نشانی www.ri-khomeini.ac.ir مراجعه کنند.

۲.پژوهشکده‌ مطالعات واژه گزینی: معرفی شدگان لازم است برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش در روز دوشنبه ۱۹ تیر ۹۶ به آدرس تهران- میدان ونک- ضلع شرقی بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه متروی حقانی، خروجی کتابخانه ملی و فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران، سمت راست، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، طبقه اول پژوهشکده مطالعات و واژه گزینی مراجعه کنند. مدارک مورد نیاز: دو قطعه عکس رنگی پشت سفید ۳*۴ – کپی و اصل تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی - پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶.

۳. دانشکده‌ روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه: از معرفی‌شدگان روزهای یکشنبه ۱۸ تیر تا چهارشنبه ۲۸ تیر در محل این دانشکده مصاحبه بعمل خواهد آمد. مدارک لازم در هنگام مصاحبه: اصل شناسنامه یا کارت ملی و کپی آن، دو قطعه عکس ۴×۳، پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶، (۴) مدرک زبان به شرح اعلام شده در دفترچه شماره ۲ راهنمای انتخاب رشته سنجش، رزومه علمی. اطلاعات مورد نیاز از طریق سایت این دانشکده به نشانی: http://www.sir.ac.ir به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

۴. دانشکده‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی ایران – واحد قم: معرفی شدگان لازم است برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از تاریخ ۱۷ تا ۲۷ تیر به سایت موسسه به نشانی www.qomirib.ac.ir مراجعه کنند.

۵. دانشکده‌ غیر انتفاعی اصول‌ الدین: معرفی‌شدگان می‌توانند با همراه داشتن مدارک و براساس مندرجات جدول اعلام شده برای انجام مصاحبه به آدرس شعبه مربوط مراجعه کنند. معرفی شدگان زن دارای کد محل ۱۲۱۸۹ از ساعت ۹ تا ۱۶ روز ۱۲ تیرماه و معرفی شدگان مرد دارای کد محل ۱۲۱۹۲ از ساعت ۹ تا ۱۶ روز ۱۳ تیرماه به شعبه دزفول واقع در خیابان امام خمینی جنوبی– جنب ورزشگاه شهید ناحی مراجعه کنند.

داوطلبان کدرشته محلهای ۱۲۱۹۰، ۱۲۱۹۱ و ۱۲۶۵۱ و ۱۲۶۵۲ جهت تحویل مدارک و تنظیم زمان مصاحبه در تاریخ‌های ۱۱ و ۱۲ تیر از ساعت ۸ الی ۱۴ به آدرس مرکز تهران: خیابان ولیعصر(عج) – ضلع شمالی میدان ولیعصر(عج) – خیابان شهید فخاری – پلاک ۲۱ مراجعه کنند. تاریخ مصاحبه ۱۸ تیر ۹۶ است. آدرس وب سایت دانشکده www.osoolqom.ir .

۶. دانشکده غیرانتفاعی رفاه – تهران (ویژه خواهران): معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت این دانشکده لازم است براساس جدول اعلام شده در اطلاعیه سنجش برای انجام مصاحبه مراجعه کنند. مصاحبه به صورت عمومی و تخصصی رشته مربوطه انجام خواهد شد. سامانه اینترنتی: www.refah.ac.ir

۷. دانشگاه اصفهان: از معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌ امتحانی ۱۱۱۱ مجموعه الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآنی (کدرشته‌محلهای ۱۲۱۱۳ و ۱۲۱۳۸) این دانشگاه در تاریخ ۱۲ تیر از ساعت ۱۰:۰۰ صبح در این دانشگاه با شرایط توانایی قرائت صحیح منطبق با استانداردهای ملی، مدرک مرتبط لیسانس، رتبه حفظ و قرائت، گواهی آموزشی قرآن و حفظ، نگارش‌های مرتبط به آموزش قرآن مصاحبه بعمل خواهد آمد.

۸. دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی: برای رشته‌های این دانشگاه اسامی چند برابر ظرفیت در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش اعلام نشده است. زمان برگزاری مصاحبه و سایر موارد به طریق مقتضی توسط دانشگاه مذکور به اطلاع داوطلبان ذینفع خواهد رسید.

۹. دانشگاه‌ امام صادق(ع) : آن دسته از داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان چند برابر ظرفیت برای دانشگاه امام صادق(ع) اعلام شده است، باید مطابق مفاد شرایط و ضوابط مندرج در انتهای دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ در موعد مقرر اقدام لازم را انجام داده باشند. مصاحبه شفاهی از داوطلبان خواهر متقاضی رشته‌ معارف اسلامی و حقوق (حقوق خانواده) که در مرحله نخست آزمون کتبی (در تاریخ ۸ مرداد ۹۶) این دانشگاه پذیرفته شوند، در تاریخ ۱۰ مردادماه سال جاری برگزار می‌شود.

۱۰. دانشگاه پیام نور: با توجه به عدم برگزاری مصاحبه در کد رشته امتحانی ۱۱۴۸ (رشته مدیریت امور شهری) همان نمرات اکتسابی داوطلبان در آزمون را ملاک قرار داده و نیازی به انجام مصاحبه ندارد و بنابراین در این مرحله اسامی چند برابر اعلام نمی‌شود و پذیرش نهایی نیز بصورت متمرکز خواهد بود. چنانچه پذیرفته شدگان شرایط مندرج در دفترچه راهنمای شماره یک این آزمون را برای رشته مدیریت امور شهری رعایت نکرده باشند، دانشگاه نسبت به لغو قبولی ایندسته از داوطلبان اقدام خواهد کرد.

۱۱. دانشگاه تهران: آن دسته از داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت دانشگاه تهران اعلام شده است؛ لازم است برای اطلاع دقیق از زمان و مکان انجام مصاحبه و بررسی صلاحیت عمومی و مدارک مورد نیاز پس از انتشار این اطلاعیه، به پایگاه اطلاع‌رسانی این دانشگاه به نشانی ut.ac.ir مراجعه کنند.

۱۲. دانشگاه جامع امام‌ حسین‌ (ع‌): آن دسته از داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت دانشگاه جامع امام حسین(ع) اعلام شده است؛ لازم است برای اطلاع دقیق از زمان و مکان انجام مصاحبه و بررسی صلاحیت عمومی و مدارک مورد نیاز پس از انتشار این اطلاعیه، به پایگاه اطلاع‌رسانی این دانشگاه به نشانی www.ihu.ac.ir مراجعه کنند. اسامی معرفی شدگان کد رشته‌های امتحانی ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶ و ۱۱۵۷ در این مرحله درج نشده است و داوطلبان باید موضوع را از طریق دانشگاه جامع امام حسین (ع) پیگیری کنند.

۱۳. دانشگاه شاهد: آن دسته از داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت دانشگاه شاهد (باتوجه به کد رشته امتحانی) اعلام شده است؛ لازم است برای اطلاع دقیق از زمان و مکان انجام مصاحبه و بررسی صلاحیت عمومی و مدارک مورد نیاز پس از انتشار این اطلاعیه، به پایگاه اطلاع‌رسانی این دانشگاه به نشانی shahed.ac.ir مراجعه کنند. تاریخ مصاحبه ۱۵ و ۱۶ تیر و ۲۲ و ۲۳ تیر ۹۶ است.

۱۴. دانشگاه شهید مطهری: معرفی شدگان لازم است برای ثبت‌نام و سایر مراحل پذیرش به سامانه آموزش این دانشگاه به نشانی اینترنتی: www.golestan.motahari.ac.ir مراجعه کنند و کلیه اطلاعیه‌ها و امور مربوط به ثبت‌نام صرفاً از طریق سامانه فوق و پایگاه اطلاع رسانی این دانشگاه به نشانی www.motahari.ac.ir در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

۱۵. دانشگاه‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی ایران: معرفی شدگان لازم است برای اطلاع از زمانبندی مصاحبه پس از انتشار این ویژه نامه به پایگاه اطلاع‌رسانی این دانشگاه به نشانی www.iribu.ac.ir مراجعه و با در دست داشتن مدارک اعلام شده در روز مصاحبه به آدرس تهران: خیابان ولیعصر (عج)، ابتدای بزرگراه نیایش، دانشگاه صدا و سیما اداره کل آموزش دانشگاه مراجعه کنند.

۱۶. دانشگاه‌ صنعتی‌ شریف: معرفی شدگان لازم است برای انجام مراحل مصاحبه در روز دوشنبه ۱۹ تیر از ساعت ۹ الی ۱۲ به آدرس کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج (بزرگراه فتح)، بلوار گلستانک، بلوار زامیاد، شرکت مگاموتور سایپا مراجعه کنند. مدراک مورد نیاز جهت شرکت در مصاحبه: اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی، دو قطعه عکس، پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶ و آخرین مدرک تحصیلی.

۱۷. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی: کلیه معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت این دانشگاه برای رشته های مهندسی صنایع – گرایش سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی، مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین، مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی و مدیریت کسب و کار گرایش مالی با همکاری سازمان مدیریت صنعتی لازم است براساس جدول اعلام شده برای انجام مصاحبه مراجعه کنند.

همچنین رشته های مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور و مهندسی نقشه برداری گرایش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS) دوره مشترک با دانشگاه TWENTEهلند و رشته های مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دوره مشترک با دانشگاه MISIS مسکو و مهندسی هوافضا گرایش جلوبرندگی و مهندسی هوافضا گرایش مهندسی فضایی دوره مشترک با دانشگاه MAI مسکو لازم است براساس جدول اعلام شده برای انجام مصاحبه مراجعه کنند.

۱۸. دانشگاه‌ صنعتی‌ مالک‌ اشتر: این دانشگاه تاریخ‌های ۱۷ تا ۲۱ تیر در تهران و ۲۴ تا ۲۶ تیر در شاهین شهر را جهت مراجعه معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت در سال جاری در نظر گرفته ‌است. ضمناً اطلاعیه اصلی دعوت به مصاحبه داوطلبان در وب سایت دانشگاه به آدرس www.golestan.mut.ac.ir قرار گرفته و از طریق پیامک نیز اطلاع رسانی خواهدشد.

۱۹. دانشگاه علامه طباطبایی: از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های بیم‌سنجی (کدرشته محلهای ۱۷۷۷۰ و ۱۷۸۰۳) از کدرشته امتحانی ۱۲۰۷ و مطالعات منطقه‌ای (کدرشته محلهای ۱۳۹۴۰ و ۱۳۹۴۸) از کدرشته امتحانی ۱۱۳۰ موسسه آموزش عالی بیمه اکو این دانشگاه در روز یکشنبه ۱۱ تیر راس ساعت ۹:۰۰ صبح آزمون کتبی بعمل خواهد آمد و پس از آن مصاحبه شفاهی از پذیرفته شدگان آزمون کتبی به عمل خواهد آمد و لازم است داوطلبان از ساعت ۸:۰۰ صبح جهت کنترل مدارک هویتی و دریافت کارت در موسسه حضور داشته باشند.

محل برگزاری آزمون و مصاحبه: تهران- خیابان شهید بهشتی - خیابان خالد اسلامبولی - خیابان هفتم بخارست- شماره ۱۴- موسسه آموزش عالی بیمه اکو است.

از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌ مدیریت خدمات اجتماعی (کدرشته محلهای ۱۱۹۰۳ و ۱۱۹۰۹) از کدرشته امتحانی ۱۱۰۸ دانشگاه علامه طباطبایی در روزهای دوشنبه ۱۹ تیر و سه‌شنبه ۲۰ تیر از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۶:۰۰ در نشانی تهران، خیابان شریعتی، تقاطع بزرگراه همت، خیابان شهید داود گل‌نبی (کتابی سابق)، جنب بیمارستان نگاه، پلاک ۱۱ مصاحبه بعمل خواهد آمد.

معرفی شدگان کدرشته امتحانی۱۱۳۹ (مددکاری اجتماعی) دانشگاه علامه لازم است برای انجام مراحل مصاحبه در روزهای دوشنبه ۱۹ تیر و سه‌شنبه ۲۰ تیر از ساعت ۸:۰۰ صبح لغایت ۱۶:۰۰ به آدرس تهران، خیابان شریعتی، تقاطع بزرگراه همت، خیابان شهید داود گل‌نبی (کتابی سابق)، جنب بیمارستان نگاه، پلاک ۱۱ مراجعه کنند.

معرفی شدگان کدرشته امتحانی ۱۱۴۸ (رشته مدیریت امور شهری) دانشگاه علامه لازم است برای انجام مراحل مصاحبه در روز چهارشنبه ۱۴ تیر از ساعت ۸:۳۰ صبح به نشانی تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، دانشکده مدیریت و حسابداری دفتر گروه مدیریت دولتی این دانشگاه مراجعه کنند.

۲۰. دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره): معرفی شدگان لازم است برای انجام مراحل مصاحبه در تاریخهای ۲۰ و ۲۱ تیر به آدرس نوشهر، خیابان شهید عمادالدین کریمی، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر مراجعه کنند.

۲۱. دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری: معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت این دانشگاه لازم است براساس جدول اعلام شده در سایت سنجش برای انجام مصاحبه مراجعه کنند. معرفی‌شدگان لازم است برای دریافت اطلاعات دقیق در مورد چگونگی مصاحبه به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه به نشانی www.ujsas.ac.ir قسمت پرتال داوطلبان تحصیل در دانشگاه علوم قضائی مراجعه کنند. آدرس: تهران، خیابان انقلاب، بعد از چهارراه ولیعصر(عج)، نرسیده به پل کالج، خیابان خارک، پلاک ۹.

۲۲. دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه: معرفی شدگان لازم است برای انجام مراحل مصاحبه در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ۱۴ و ۱۵ تیر مراجعه کنند. مکان مصاحبه: یکی از کدرشته محلهای این دانشگاه که داوطلب برای انجام مصاحبه به آن معرفی شده است.

۲۳. دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری: از معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت ارگانهای بورس دهنده در رشته‌های مندرج به شرح جدول اعلام شده در اطلاعیه سنجش در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری با همراه داشتن مدارک مورد نیاز مصاحبه بعمل خواهد آمد.

۲۴. دانشگاه غیر انتفاعی ادیان و مذاهب – قم: معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت لازم است برای اطلاع از زمان و مکان مصاحبه و مدارک مورد نیاز به سامانه اینترنتی این دانشگاه به نشانی www.urd.ac.ir مراجعه کنند.

۲۵. دانشگاه غیرانتفاعی امیر المؤمنین(ع) – اهواز: از معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت این دانشگاه به شرح جدول اعلام شده در اطلاعیه سنجش مصاحبه بعمل خواهد آمد. لازم است برای اطلاع از زمان دقیق مصاحبه، منابع آزمون و مدارک مورد نیاز روز مصاحبه به همراه داشته باشند به سامانه اینترنتی موسسه به نشانیhttp://amiralmoemenin.ac.ir مراجعه کنند. مکان مصاحبه: اهواز، امانیه، بلوار امام موسی صدر، جنب پل چهارم، پلاک .

۲۶. دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) – قم: معرفی‌شدگان لازم است برای تعیین نوبت مصاحبه در روزهای یک شنبه و دوشنبه مورخ ۱۱ و ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۹:۰۰ صبح تا ۱۳:۰۰ بصورت حضوری و یا از طریق تماس با شماره تلفن ۳۲۱۳۶۶۲۸-۰۲۵ اقدام کنند. محل برگزاری مصاحبه: قم، پردیسان، انتهای بلوار دانشگاه، دانشگاه باقرالعلوم (ع).سایت دانشگاه به نشانی www.bou.ac.ir.

۲۷. دانشگاه غیرانتفاعی خاتم تهران: معرفی شدگان لازم است برای انجام مراحل مصاحبه در تاریخ های ۲۰ تا ۲۷ تیر به دانشگاه مذکور مراجعه کنند. داوطلبان جهت اطلاع از جزئیات تسهیلات و اشخاص واجد شرایط می توانند به سایت دانشگاه خاتم به نشانی Khatam.ac.ir/qmet مراجعه کنند.

۲۸. دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث- قم: معرفی شدگان لازم است از تاریخ ۱۲ تیر جهت آگاهی از اطلاعات مرتبط با روز و ساعت مصاحبه ورودی در هر یک از کدرشته محلهای معرفی شده و اطلاع از مفاد کامل برنامه زمانی و مدارک مورد نیاز به سایت این دانشگاه به نشانی www.qhu.ac.ir مراجعه کنند.

۲۹. دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی: معرفی‌شدگان لازم است با در دست داشتن مدارک لازم برای انجام مراحل آزمون شفاهی در تاریخ مقرر به نشانی اعلام شده مراجعه کنند. مکان‌آزمون: ‌تهران،‌ خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید مهرداد روانمهر، پلاک ۳، دانشگاه مذاهب اسلامی‌. داوطلبان باید پرسشنامه فردی دوره را از سایت دانشگاه پرینت گرفته و بعد از تکمیل، آن را در روز مصاحبه ارائه کنند.

۳۰. دانشگاه‌ غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع)– اصفهان: معرفی‌شدگان لازم است برای انجام مراحل آزمون و مصاحبه با در دست داشتن مدارک مورد نیاز ذیل مطابق جدول اعلام شده به نشانی اصفهان، بزرگراه شهید خرازی، ابتدای خیابان شهیدان غربی، دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) مراجعه کنند . داوطلبان برای کسب اطلاعات می‌توانند به پایگاه اینترنتی به نشانی www.icqt.ac.ir مراجعه کنند.

۳۱. دانشگاه فردوسی مشهد: معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت کد رشته امتحانی ۱۱۴۸ (رشته مدیریت امور شهری) لازم است برای انجام مراحل مصاحبه در روز یک‌شنبه ۱۸ تیر ساعت ۹:۰۰ صبح در دانشکده ادبیات و علوم انسانی – آزمایشگاه ژئومورفولوژی این دانشگاه حضور بهم‌رسانند.

۳۲. دانشگاه هنر اسلامی تبریز: از معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت این دانشگاه در روز یکشنبه اول مرداد و دوشنبه دوم مرداد از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۶:۰۰ به نشانی تبریز، خیابان آزادی، مابین میدان حکیم نظامی و چهارراه طالقانی، دانشکده چندرسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز مصاحبه بعمل خواهد آمد و لازم معرفی شدگان کارت ملی و یا شناسنامه خود را همراه داشته باشند.

۳۳. دانشگاه یزد: معرفی شدگان لازم است برای انجام مراحل مصاحبه در تاریخهای ۲۴ و ۲۵ تیر به دانشکده علوم اجتماعی واقع در پردیس اصلی دانشگاه یزد مراجعه کنند.

۳۴. سازمان مدیرت صنعتی - تهران (غیرانتفاعی): معرفی شدگان لازم است برای انجام مراحل مصاحبه در تاریخهای ۱۱، ۱۲ و ۱۸ تیر صبح و بعداز ظهر به سازمان مدیریت صنعتی به نشانی تهران خیابان ولی‌عصر(عج)، نبش جام جم، سازمان مدیریت صنعتی، ساختمان آموزش، طبقه سوم، واحد تحصیلات تکمیلی مراجعه کنند.

۳۵. مؤسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی – قم: معرفی شدگان لازم است برای اطلاع از زمان مصاحبه با شماره تلفن ۳۷۸۴۰۱۲۷-۰۲۵ تماس حاصل و یا به نشانی قم، بلوار بسیج (سی‌متری هنرستان) نبش کوچه ۲۰ مراجعه کنند.

۳۶. دانشگاه تهران: آزمون مصاحبه در دو بخش کتبی و شفاهی و به زبان اصلی هر رشته (رشته مطالعات ژاپن به زبان ژاپنی یا انگلیسی) در کد رشته امتحانی ۱۱۳۱ (مجموعه مطالعات جهان) روز دوشنبه ۱۲ تیر در دانشکده مطالعات جهان واقع در انتهای خیابان کارگر شمالی، بین خیابانهای ۱۵ و ۱۶ ورودی پردیس شمالی دانشگاه تهران دانشکده مطالعات جهان برگزار می‌ شود. اطلاعات تکمیلی آزمون و مصاحبه در وب‌سایت دانشکده به نشانی http://fws.ut.ac.ir برای داوطلبان در دسترس خواهد بود.

مصاحبه داوطلبانی که در کد رشته امتحانی ۱۱۴۸(مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری) در مرحله اول اعلام نتایج این آزمون مجاز به انتخاب رشته شده‌اند و نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته‌های تحصیلی اینترنتی خود اقدام و حداقل یکی از کدرشته محلهای تحصیلی این دانشگاه را انتخاب کرده در روز یکشنبه ۲۵ تیر ساعت ۸ صبح در دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران واقع در قم بعمل خواهد آمد.