خبرگزاری مهر، گروه استان ها: تکرار هر ساله قطع آب در شهرک های اقماری بیرجند، نارضایتی بسیاری از اهالی را فراهم کرده بود که با اطلاع خبرنگاران مهر در ۱۳ خردادماه جاری گزارشی را با عنوان «روایت بی آبی در شهرک های اقماری بیرجند/ روزه داران کلافه شدند» منتشر شد.

پیش از این نیز گزارشات زیادی با عناوین مختلف مانند «زمین خواری زیرپوست بیرجند/ سرنوشت خاکستری روستاهای اطراف شهر» و « زنگ خطر حاشیه نشینی در بیرجند به صدا درآمد/ ۲۵هزار نفر بلاتکلیف» و ... از سوی این رسانه منتشر شده بود و اما این بار عطش مردم درست در روزهای گرم ماه رمضان، مسئولان را به تکاپو واداشت.

در پی انتشار این سلسله گزارش ها، ابتدا استاندار خراسان جنوبی در ۱۷ خردادماه از شهرک های اقماری بازدید کرد و سپس جلسه ای در راستای رسیدگی به مشکلات شهرک های اقماری بیرجند با حضور استاندار خراسان جنوبی، فرمانداران، دهیاران و جمعی از مسئولان ذیربط برگزار شد.

و امروز با گذشت قریب به ۲۰ روز از انتشار گزارش مهر، هنوز مسئولان برای حل مشکلات این شهرک ها در میدان عمل قرار دارند و حفر چاه جدید برای تامین آب نیز در دست اقدام قرار گرفت.

حفر چاه جدید برای تامین آب مورد نیاز چهکند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: مجتمع های شهرک های اقماری شمس آباد، امیدآباد، چهکند، حاجی آباد و مجتمع های رکات شریف دارای چهار حلقه چاه هستند.

علی اکبر بسکابادی با بیان اینکه دوره پروانه این چاه ها ۵۰ لیتر بر ثانیه است، افزود: آب شرب مورد نیاز هفت هزار و ۵۰۰ مشترک شامل ۲۸ هزار نفر از این چاه ها تامین می شود.

وی با اشاره به قطعی و کاهش فشار اب در این شهرک ها بیان کردک در ابتدای امر قرار شد برای تامید آب مورد نیاز این مناطق، ضریب بهره برداری آب چاه ها را از ۱۵ لیتر به ۲۵ لیتر افزایش دهیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی ادامه داد: این در حالی است که بیش از ۲۰ لیتر بر ثانیه نمی توانیم بهره برداری کنیم.

بسکابادی بیان کرد: با توجه به اینکه ظرفیت یکی از چاه ها از ۱۸ لیتر به ۱۲ لیتر کاهش یافته است، گفت: مجوز حفر چاه جدید برای تامین اب شرب چهکند نیز دریافت کرده ایم.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشغول به حفر چاه اب جدید هستیم و امید است طی چند روز آینده مشکل کمبود آب در این شهرک ها رفع شود.