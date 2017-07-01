به گزارش خبرنگار مهر، رهبر قنبری ظهر شنبه، در نشست خبری فیلم نسترن های وحشی اظهار داشت: روستاهایی که در فیلم نسترن های وحشی دیدید سال آینده وجود نخواهد داشت، درخت ها در حال قلع و قمع هستند و تمام عناصر فرهنگی ما در معرض خطر قرار گرفته است.

وی خطاب به مردم اصفهان گفت: مراقب ۳۳ پل باشید مبادا که برای مترو جان دهد، مطمئن باشید بساز و بفروش ها از خدایشان است که زاینده رود همچمنان خشک باشد و کف آن برج های ۵۰ طبقه شکل بگیرد.

کارگردان نسترن های وحشی در پاسخ به سوالی در ارتباط با اینکه فیلم وی برای کودکان خسته کننده است، افزود: این فیلم برای نوجوانان ساخته شده است و فیلم نوجوان زمین تا آسمان با کودک فرق دارد.

وی تاکید کرد: من در زمان نوجوانی خود تابستان ها کارگری می کردیم، تا اینکه با توجه به اینکه جزو قاریان قرآن بودم پیشنهاد آموزشی از کانون پرورش فکری به نوجوانان دریافت کردم که حقوق آن دو برابر کارگری بود، از آن زمان معلم بودم و الان نیز معلم سینما هستم.

قنبری با بیان اینکه امروز کودکان در ناز و نعمت بزرگ شده مسئولیت پذیری را یاد نمی گیرند، گفت: دغدغه من برای ساخت فیلم این است که بزرگسالان باید به نوجوانان مسئولیت هایی بسپارند، نوجوانی آغاز بزرگسالی است و نباید با عقل و احساس خود آنها را دست کم بگیریم.

وی در ارتباط با امکان اکران فیلم خود گفت: تلاش من این است فیلمم اکران شود اما با تهیه کنندگان بازاری که تا بن دندان سینماها را گرفتند نمی دانم این امکان ایجاد می شود یا خیر، این سوالها را باید از اکران داران پرسید.

کارگردان نسترن های وحشی اضافه کرد: این سوال هر سال از ما می شود که آیا جشنواره در ارتقای سینمای کودک تاثیری دارد، این اثر امری بدیهی است اما مشکل ما از جای دیگری است.

در ادامه بازیگر فیلم نسترن های وحشی اظهار داشت: باید توجه کنیم که شکلی از سینمای کودک برای کودکان و بخشی برای بزرگسالان است، به طور مثال فیلم خانه دوست کجاست یک فیلم کودک اما برای بزرگسالان است.

وی با بیان اینکه انواع سینمای کودک در جشنواره کودک جایگاه دارد، ابراز داشت: مخاطب نوجوان مضامین فیلم نسترن های وحشی را به خوبی درک می کند و مخاطب کودک جایگاهی در فیلم ندارد.

داوود رضایی، با اشاره به اینکه ما خاطرات مبهمی از فیلم های کودکی خود داریم که در بلندمدت آن را درک کردیم، گفت: باید برای کودکان فلیم بسازیم، اگر از هنر و سینما برای رساندن مفهوم استفاده کنیم ارزشمند است و آنچه به ما در شرایط سخت انگیزه داد این بود که نگاه توسعه پیدا کند.

نگین غفاری بازیگر این فیلم نیز اظهار داشت: نسترن های وحشی برای نوجوانان حرف هایی برای گفتن دارد و به خوبی از لابه لای فیلم مفهوم مسئولیت پذیری را درک می کنند.

وی در ارتباط با این انتقاد که فیلم برای کودکان قابل درک نیست، گفت: نباید فیلم نوجوان را با برنامه کودک مقایسه کنیم، این فیلم مفهوم خود را به خوبی می رساند.