رهبر قنبری کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت مستند سینمایی «بلندی های تات نشین» گفت: این مستند تقریبا آماده نمایش شده اما مقداری از کارهای اصلاح رنگ و صداگذاری و ساخت موسیقی آن باقی مانده که در حال حاضر سعید طاهرخانی که خود یک تات از تاکستان قزوین است مشغول ساخت موسیقی این اثر است. با این وجود شنبه صبح ۲۹ مهرماه کپی نهایی آن را می کشیم و تحویل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی می دهیم البته پیش از این هم نسخه از «بلندی های تات نشین» را تحویل یازدهمین دوره جشنواره «سینما حقیقت» داده ایم.

وی در بخش دیگر از صحبت هایش با اشاره به فیلم دیگرش با عنوان «نسترن های وحشی» بیان کرد: این فیلم آماده نمایش شده است و ۲۴ مهرماه با غلامرضا آزادی مدیر شرکت پخش فیلم فانوس خیال قرارداد پخش این فیلم را می بندم اما طبق رایزنی هایی که با حوزه هنری داشته ایم و با توجه به فهم فرهنگی که این نهاد دارد، قرار است تعدادی سینما برای اکران این فیلم در اختیار ما قرار دهد از همین رو فکر می کنم اواخر آبان یا آذرماه «نسترن های وحشی» به نمایش در بیاید.

قنبری درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: در نظر دارم هفته آینده یک فیلم کوتاه با عنوان «وقت لبخند انار» در منطقه مهریز یزد بسازم زیرا چندی پیش در مکانی بودم که یک پیرزن مشغول چیدن سیب و انداختن آنها در سبد خود بود که همین موضوع توجه من را جلب کرد و تصمیم گرفتم فیلمی درباره این موضوع بسازم. قصه «وقت لبخند انار» هم درباره پسربچه بازیگوشی است که انارهای یک پیرزن را می دزدد و ... .

این کارگردان در پایان عنوان کرد: ساخت فیلم کوتاه برای من یک عشق و کار دلی است و هنگامی که باید به استراحت بپردازم سعی می کنم یک فیلم کوتاه بسازم به همین دلیل بعد از ساخت «بلندی های تات نشین» تصمیم به این کار گرفتم.