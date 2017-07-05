مردم منتظر پاسخ اعتمادشان به دولت تدبیر و امید هستند

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن‌زاده در همایش اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال که عصر امروز چهارشنبه در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، اظهار داشت: امروزه با این شرایط اقتصادی حاکم در کشور، کار و فعالیت هر کارآفرینی قابل تقدیر و تجلیل است.

وی درباره جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به بازار نیر تصریح کرد: هیچ قدرت نظامی نمی‌تواند جلوی قاچاق کالا را بگیرد و فقط این افزایش کیفیت تولیدات داخلی است که می‌تواند بازار کالاهای قاچاق را در کشور دچار مشکل کند.

حسن‌زاده در ادامه درباره معضل بیکاری اعلام کرد: اگر امروز ما شاهد بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه هستیم، از بیکاری جوانان نشات می‌گیرد و ما باید با برنامه‌ریزی و اصلاح زیرساخت‌ها برای جوانان اشتغال مناسب فراهم کنیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مردم بعد از آن انتخابات پرشور انتظاراتی نیز از دولت تدبیر و امید دارند تا در دوره جدید خود اقدامات بیش‌تری برای رفاه عمومی جامعه انجام شود.

رییس اتاق بازرگانی تبریز افزود: ایران منابع و امکانات بسیار زیاد و مفیدی دارد و دولت‌مردان باید از این امکانات در راستای تحقق رفاه عمومی بهره گیرند.

وی در پایان درباره طرح کاروزی نیز اعلام کرد: در شان جامعه ما نیست که دانشجویانی که سالیان سال مشغول تحصیل بوده‌اند حالا بیایند به صورت تحمیلی در یک واحد تولیدی ماهیانه ۲۰۰ هزارتومان بگیرند.