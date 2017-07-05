  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۴ تیر ۱۳۹۶، ۲۰:۳۶

رییس اتاق بازرگانی تبریز؛

مردم منتظر پاسخ اعتمادشان به دولت تدبیر و امید هستند

مردم منتظر پاسخ اعتمادشان به دولت تدبیر و امید هستند

تبریز - رییس اتاق بازرگانی تبریز گفت: مردم بعد از آن انتخابات پرشور انتظاراتی نیز از دولت تدبیر و امید دارند تا در دوره جدید خود اقدامات بیش‌تری برای رفاه عمومی جامعه انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن‌زاده در همایش اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال که عصر امروز چهارشنبه در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، اظهار داشت: امروزه با این شرایط اقتصادی حاکم در کشور، کار و فعالیت هر کارآفرینی قابل تقدیر و تجلیل است.

وی درباره جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به بازار نیر تصریح کرد: هیچ قدرت نظامی نمی‌تواند جلوی قاچاق کالا را بگیرد و فقط این افزایش کیفیت تولیدات داخلی است که می‌تواند بازار کالاهای قاچاق را در کشور دچار مشکل کند.

حسن‌زاده در ادامه درباره معضل بیکاری اعلام کرد: اگر امروز ما شاهد بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه هستیم، از بیکاری جوانان نشات می‌گیرد و ما باید با برنامه‌ریزی و اصلاح زیرساخت‌ها برای جوانان اشتغال مناسب فراهم کنیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مردم بعد از آن انتخابات پرشور انتظاراتی نیز از دولت تدبیر و امید دارند تا در دوره جدید خود اقدامات بیش‌تری برای رفاه عمومی جامعه انجام شود.

رییس اتاق بازرگانی تبریز افزود: ایران منابع و امکانات بسیار زیاد و مفیدی دارد و دولت‌مردان باید از این امکانات در راستای تحقق رفاه عمومی بهره گیرند.

وی در پایان درباره طرح کاروزی نیز اعلام کرد: در شان جامعه ما نیست که دانشجویانی که سالیان سال مشغول تحصیل بوده‌اند حالا بیایند به صورت تحمیلی در یک واحد تولیدی ماهیانه ۲۰۰ هزارتومان بگیرند.

کد مطلب 4022938

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها